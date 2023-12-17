Собаку, який приплив на дошці до Одещини після підриву ГЕС, прийняла до себе сім'я з Польщі: відео

Волонтери назвали песика Боніфацій та знайшли йому нову родину.

Собака, який влітку приплив на дошці з Херсонщини до Одещини після підриву Каховської ГЕС, знайшов нову родину у Польщі. Про це повідомляє громадська організація «Animal SOS Odessa».

У червні пса, на ім'я Боніфацій, помітили на дошці біля берега в селищі Григорівка. Його врятували та відвезли на лікування. Коли він потрапив до волонтерів, стан його здоров'я був важкий. Боню лікували у клініках та амбулаторно, обстежували, призначали курси реабілітації.

«Кілька місяців Бонечка провів у нашому Центрі адопції й швидко завоював серця і наших волонтерів, і всіх гостей своїм чудовим характером, чарівною посмішкою, довірою до людей», - зазначають волонтери.

Вони шукали для Боні новий дім, де його любитимуть, та знайшли для тварини сім’ю у Польщі. Зоозахисники розповіли, як готували собаку до подорожі, як майбутні господарі оформили та сплатили всі необхідні документи, придбали квиток на поїзд для Боніфація.

«Боня навіть їхав в окремому купе», - наголошують в організації.

Волонтери дуже хвилювалися за те, як тварина перенесе дорогу, як прийме свою нову родину, але наразі Боніфацій вже у Польщі.

Зоозахисники оприлюднили відео, на якому зафіксовано як той гуляє парком зі своїми господарями, спить на м'якій ковдрі.

«Кожна така історія - справжнє диво та чари для тварини, яка з мороку невідомості та прикрощів потрапляє в нове життя, сповнене радості та любові! Найголовніше те, що створити таке диво - під силу кожному, хто щиро любить тварин і робить все можливе та неможливе для їхнього щастя!» - підкреслили в організації.

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