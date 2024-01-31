Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов задався питанням, чому навіть за високий оклад відсутні бажаючі очолити Службу

Голова Комітету і співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов висловив думку, що бажаючих очолити Службу немає, можливо, через те, що очільник Служби матиме статус пожиттєвого PEP.

ВП ВС поставила крапку у питанні, до судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту спільного проживання і отримання соцдопомоги

Велика Палата Верховного Суду зробила висновок стосовно юрисдикції судових справ цивільних дружин загиблих Захисників України, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем та отримати відповідну допомогу від держави як члени родини.

  1. Суспільство
  2. / У світі

TikTok стає маркетплейсом: соцмережа тестує функцію розпізнавання товарів на відео

12:28, 31 січня 2024
Очікується, що нова розробка з розпізнавання товарів заохочуватиме користувачів купувати у TikTok Shop.
TikTok стає маркетплейсом: соцмережа тестує функцію розпізнавання товарів на відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Соціальна мережа TikTok тестує нову функцію, яка дозволить робити покупки через публікації користувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що TikTok використовуватиме технологію автоматичного розпізнавання обʼєктів у відео.

Так, функція розпізнаватиме предмети на відео та залишатиме посилання на схожі товари у своєму маркетплейсі TikTok Shop, який уже працює в деяких країнах світу.

Видання пише, що у 2023 році соцмережа запустила американську версію TikTok Shop, але продукт отримав неоднозначні відгуки. З одного боку, продавці відзначили зростання продажів у святковий сезон, оскільки TikTok фінансував знижки та безкоштовну доставку для покупців. З іншого — користувачі скаржилися на контрафактні та підроблені продукти, які продаються на маркетплейсі TikTok.

Очікується, що нова розробка з розпізнавання товарів заохочуватиме користувачів купувати у TikTok Shop. Як зазначає видання, вона є пріоритетною для соцмережі, оскільки цьогоріч компанія планує продати в США товарів на $17,5 мільярда.

Щоб заохотити блогерів просувати товари на платформі, TikTok пропонуватиме комісійні за покупки, які користувачі робили через їхні публікації. Нова функція, яка ще тестується, автоматично залишатиме посилання на продукти у відео користувачів.

Видання додає, що наразі функція ще не досконала і часто неправильно розпізнає предмети у роликах. Наприклад, на відео, де жінка полірує камені, TikTok ідентифікувала та запропонувала купити золоту каблучку й два набори металевих накладних нігтів, яких у ролику не було.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України