Олімпіада-2024 в Парижі: кожна медаль матиме частинку Ейфелевої вежі, фото

Дизайн нагород включає частинку оригінальної металевої конструкції Ейфелевої вежі, а матеріал буде нанесений у вигляді шестикутного фрагмента на кожну з медалей.

Міжнародний олімпійський комітет офіційно презентував дизайн медалей Олімпіади-2024 у Парижі. Про це йдеться на офіційному сайті МОК.

Так, дизайн нагород включає частинку оригінальної металевої конструкції Ейфелевої вежі, а матеріал буде нанесений у вигляді шестикутного фрагмента на кожну з медалей.

«Було виконано величезну кількість роботи, щоб спробувати об'єднати ці дорогоцінні метали - золото, срібло та бронзу - з найдорожчим металом в Ейфелевій вежі, дорогоцінному камені французької корони. Отже, що особливого в медалях 2024 року, так це їхнє поєднання», — зазначив голова оргкомітету Олімпіади-2024 Тоні Естанге.

Як відомо, Олімпіада-2024 пройде в Парижі з 26 липня по 11 серпня цього року.

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