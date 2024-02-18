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Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Державна служба має бути готовою до конкуренції з бізнесом – НАДС

У владі продовжують розмірковувати, як мотивувати та утримувати молодих фахівців на публічній службі.

ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

  1. Суспільство

Футболіст збірної України Віталій Миколенко одружився: молодята показали перші фото

16:37, 18 лютого 2024
Пара уклала шлюб в Посольстві України у Великій Британії.
Футболіст збірної України Віталій Миколенко одружився: молодята показали перші фото
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Захисник збірної України та англійського клубу «Евертон» Віталій Миколенко одружився. Його дружиною стала Вікторія Ассорова.

Пара уклала шлюб в Посольстві України у Великій Британії.

«Містер і місіс Миколенко», – написала дружина футболіста в Instagram, додавши фото з церемонії.

У коментарях одразу полетіли вітання від українських футболістів і зірок.

Віталій та Вікторія зустрічалася тривалий час. Влітку 2023-го Миколенко освідчився коханій, а тепер пара узаконила свої стосунки.

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