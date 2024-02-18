Футболіст збірної України Віталій Миколенко одружився: молодята показали перші фото

Пара уклала шлюб в Посольстві України у Великій Британії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Захисник збірної України та англійського клубу «Евертон» Віталій Миколенко одружився. Його дружиною стала Вікторія Ассорова.

Пара уклала шлюб в Посольстві України у Великій Британії.

«Містер і місіс Миколенко», – написала дружина футболіста в Instagram, додавши фото з церемонії.

У коментарях одразу полетіли вітання від українських футболістів і зірок.

Віталій та Вікторія зустрічалася тривалий час. Влітку 2023-го Миколенко освідчився коханій, а тепер пара узаконила свої стосунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.