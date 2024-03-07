Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Google змінює алгоритми виведення сайтів у пошуку – сайти з низькоякісним контентом будуть показувати менше

Google зазначає, що це зменшить низькоякісний, неоригінальний вміст у результатах пошуку на 40%.

Кандидатів на посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів залишилося всього вісім

У З’їзду суддів можуть бути проблеми з обранням суддів Конституційного Суду по своїй квоті.

Ярослав Юрчишин: Наразі ключова історія — не лише домовитися з Павлом Дуровим про те, щоб ми мали механізми впливу, а й з'ясувати питання сплати податків телеграм-каналами

Ми плануємо запит до Податкової служби окремо і по Telegram, і по пабліках, де ми бачимо багато реклами – голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

  1. Суспільство

Карпати замело снігом: подекуди півметрові перемети, фото

14:35, 7 березня 2024
Швидкість вітру на високогір'ї сягає 10 м/с й тримається мороз.
Карпати замело снігом: подекуди півметрові перемети, фото
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карпати замело снігом. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За даними рятувальників, протягом доби випала значна кількість свіжого снігу. Місцями перемети становлять 40-50 см.

7 березня зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер на високогір'ї дме східний, а його швидкість сягає  10 м/с. Температура повітря  впала до -5°С.

Фото:  Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду