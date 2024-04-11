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Опубліковано неймовірні кадри сонячного затемнення 8 квітня, яке зняли супутники з космосу

07:00, 11 квітня 2024
8 квітня відбулася подія десятиліття – повне сонячне затемнення, що закрило Сонце для понад 30 млн людей.
Опубліковано неймовірні кадри сонячного затемнення 8 квітня, яке зняли супутники з космосу
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У понеділок, 8 квітня, відбулася рідкісна астрономічна подія – повне сонячне затемнення. Місяць опинився в такій позиції між Сонцем і Землею, що повністю закрив собою сонячний диск від спостерігачів в певних регіонах нашої планети.

За сонячним затемненням спостерігали мільйони глядачів з усієї Північної Америки на землі за допомогою окулярів. Крім того, у режимі реального часу його можна було побачити завдяки супутникам з космосу. Про це повідомляє Space.com.

Світлини опублікувало Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Їх зробили за допомогою серії геостаціонарних оперативних екологічних супутників (GOES). Метеорологічному супутнику NOAA-20 вдалося показати різницю між затемненою і незатемненою частиною Північної Америки на навколоземній орбіті.

Рідкісне явище побачили також супутники Starlink компанії SpaceX.

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