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Капібари у Києві переїхали до літнього вольєра, аби знову борсатись у калюжі з багнюкою – фото

11:10, 11 травня 2024
Капібари київського зоопарку повернулись до свого літнього вольєра.
Капібари у Києві переїхали до літнього вольєра, аби знову борсатись у калюжі з багнюкою – фото
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Капібари переїхали до літнього вольєра. Про це повідомили у «Київському зоопарку». Їхні літні угіддя максимально наближені до природних умов: звивистий струмочок, піщаний пляжик, трав’яні луки, розлогі кущі, тінисті дерева та найулюбленіше – калюжі з багнюкою, у якій обожнюють борсатись ці тваринки.

Капібари – найбільші у світі гризуни та чисті вегетаріанці. Їхній основний раціон складає зелена трав’яна маса та спеціальні вітамінні мюслі. А додатковими смаколиками є свіжі паростки зернобобових культур, з любов’ю висіяних у них на фазенді.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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