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Стартап BrainBridge створив першу в світі систему трансплантації голови людини, відео

16:49, 29 травня 2024
Технологія пересадки голови людини може стати реальністю вже через 8 років завдяки передовій робототехніці та штучному інтелекту.
Стартап BrainBridge створив першу в світі систему трансплантації голови людини, відео
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Стартап BrainBridge, який займається нейронауками та біомедичною інженерією, анонсував першу в світі «систему трансплантації голови». На думку науковців, це має забезпечити успішні процедури трансплантації голови та обличчя. Про це повідомляє metro.

Компанія оприлюднила свою науково-фантастичну концепцію у відеоролику.

За словами керівника проекту Хашема Аль-Гайлі (молекулярного біолога та біотехнолога), BrainBridge - унікальна система трансплантації.

На сайті проекту уточнюється, що BrainBridge зможе проводити трансплантацію обличчя та шкіри голови:

  • для відновлення функціональності;
  • для естетичного вигляду.

У BrainBridge кажуть, що система дасть нову надію пацієнтам, які страждають на невиліковні стани, такі як рак на останній стадії, нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера і Паркінсона, а також параліч.

Водночас однією з основних проблем є нездатність сучасної медицини адекватно відновлювати пошкодження нервів та спинного мозку, адже без цього будь-який реципієнт трансплантата голови буде паралізований нижче шиї.

Керівник проекту уточнив, що донором для трансплантації буде пацієнт з мертвим мозком, але «з функціональним тілом і життєво важливими органами в хорошому стані».

Крім того, вчені планують «навчити» систему пересаджувати обличчя від донора. Згідно з їхніми планами, така операція проводитиметься за допомогою того ж робота-хірурга на основі штучного інтелекту, що і трансплантація голови.

Очільник проекту наголосив, що нині його команда шукає талановитих фахівців з усього світу, які допоможуть «подолати ці бар'єри» та «розширити межі біомедичної науки».

Стартап сподівається, що така система трансплантації може бути створена вже протягом найближчих восьми років.

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