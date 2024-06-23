23 червня: яке сьогодні свято та головні події

В Україні цього дня відзначають День Святої Трійці та День державної служби.

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У неділю, 23 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

В Україні цього дня відзначають День державної служби та День молодіжних та дитячих громадських організацій України.

У світі - Всесвітній день інформаторів, Міжнародний Олімпійський день, День державної служби ООН, Міжнародний день інформування про синдром Драве, Міжнародний день вдів та Міжнародний день жінок в інженерії.

День державної служби

Подія заснована ООН у грудні 2002 року. Головна її мета - привернення уваги країн-членів до важливої ролі державної служби в міжнародному розвитку.

4 квітня 2003 року, Леонід Кучма підписав Указ № 291/2003 про заснування нового свята - Дня державної служби. Свято запроваджується з урахуванням ролі «державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави». Дату обрали не випадково, адже саме цього дня також відзначають День державної служби Організації Об'єднаних Націй.

Яке сьогодні церковне свято

День Святої Трійці, також відомий як П’ятдесятниця, є одним із головних християнських свят. Згідно з Євангелієм, саме в цей день Святий Дух подібний до вогненних язиків зійшов на апостолів Ісуса Христа і Діву Марію.

У цей день заведено ходити до церкви. На Трійцю святять трави і букети польових квітів, які потім кладуть біля ікон.

Також на Трійцю прикрашають оселю травами і молодими гілками. Вважається, що це може захистити будинок від злих духів. Саме тому Трійцю називають Зеленим святом.

Раніше на Трійцю збирали трави. Вважалося, що на свято посилюється їхня цілюща сила. Також вірили, що цього дня потрібно обов'язково походити босоніж по траві.

Календар важливих подій за 23 червня:

1868 - Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин отримав патент на друкарську машинку;

1888 - У Києві відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1917 - На II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено I Універсал Української Центральної Ради;

1940 - Французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету;

1961 - Набув чинності підписаний 1959 року Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1987 - Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною - 6 м 3 см;

1990 - Почалося повернення кримських татар на Батьківщину;

2001 - Розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 - На референдумі про членство Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % за явки 72 %) проголосували за вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу ("Брекзіт"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзіту", оголосив про свій намір вийти у відставку;

2022 - Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія статусу кандидата не отримала.

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