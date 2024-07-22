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Олімпійські ігри-2024: кожну медаль прикрасили залізом з Ейфелевої вежі, фото

07:36, 22 липня 2024
Кожна з 987 медалей прикрашена шестикутним шматком металу з Ейфелевої вежі.
Олімпійські ігри-2024: кожну медаль прикрасили залізом з Ейфелевої вежі, фото
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У Франції із 26 липня по 11 серпня триватимуть Олімпійські ігри.

На Олімпіаді, яка пройде у Парижі, кожна медаль буде прикрашена шматком заліза з Ейфелевої вежі. Про це повідомляє Bild.

Дизайн медалей розробив ювелірний дім Chaumet, що входить до групи компаній LVMH.

Кожна з 987 медалей прикрашена шестикутним шматком металу з Ейфелевої вежі.

Вказується, що із заліза прибрали коричневу фарбу, повернувши йому первісний колір. Заклепки, що обрамляють метал, також нагадують аналогічні елементи вежі.

Як пояснив голова оргкомітету Ігор-2024 Тоні Естанге, це рішення було зумовлене бажанням зробити медалі унікальними та неповторними.

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