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Кореянка Кім Е Джі підкорила вболівальників Олімпіади поглядом вбивці та плюшевим слоником, фото

08:34, 2 серпня 2024
Спортсменка захопила світ своїм шармом на Олімпійських іграх 2024 року.
Кореянка Кім Е Джі підкорила вболівальників Олімпіади поглядом вбивці та плюшевим слоником, фото
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Корейська спортсменка з кульової стрільби Кім Е Джі несподівано здобула величезну популярність, навіть не вигравши золоту медаль Парижа-2024. У стрільбі з пістолета з 10 метрів дівчина здобула срібло, але медійний успіх їй дали не результати, а її образ під час змагань.

Її фотографія з футуристичними окулярами та крижаним виглядом на Олімпіаді стала вірусною в мережі.

«Доповненням» до цього холоднокровного образу стала іграшка слоника, яка висіла на її поясі. Ця іграшка – талісман, подарований дочкою.

Користувачі захоплюються образом 31-річної кореянки: біла кепка з національним прапором, чорна легка куртка, чорні черевики та пістолет. Шанувальники вже встигли порівняти Кім Е Джі з героїнею бойовиків та різних аніме.

Додамо, що турецький спортсмен взяв олімпійське срібло з рукою в кишені і без спеціального спорядження.

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