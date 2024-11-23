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Зоопарк у Києві прихистив рись на ім'я Степан, фото нового мешканця

08:12, 23 листопада 2024
Плямистого «котика» передали волонтери.
Зоопарк у Києві прихистив рись на ім'я Степан, фото нового мешканця
Джерело фото: КП «Київський зоопарк»
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Столичний зоопарк прихистив рись на ім'я Степан. Плямистого «котика» передали волонтери.

«Цієї осені до КиївЗоо волонтери передали рись на ім'я Степан. Після карантину він перейшов до чергового етапу – адаптації та соціалізації в умовах, наближених до природних», – йдеться в дописі КиївЗоо.

У КМДА вказують, що, як і всі представники родини котячих, Степан любить поласувати свіжим м’ясом, поточити кігтики, побігати, пострибати та побавитись численними іграшками.

Побачити рись можна у природному вольєрі фруктового саду Київського зоопарку.

Джерело фото: КП «Київський зоопарк»

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Київ КМДА тварини зоопарк

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