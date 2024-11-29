У Київському зоопарку родина шпорових черепах переїхала у нове помешкання, фото

Побачити плазунів можна на Острові Звірів.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення / Facebook

Родина шпорових черепах отримала нове помешкання у КиївЗоо. Як зазначили у КП «Київський зоопарк», помешкання на 1-му поверсі дісталось мамі Матільді та татові Дяді Саші. А на 2-му поверсі комфортно розмістились їхні діти – Круглик, Цяточка, Мартін і Лола.

У зоопарку вказують, що для сімейного комфорту в сухопутних черепах є все необхідне: тепло та ультрафіолет, пісочниці та листяний насип, кам’яниста гряда та печера-сховок, свіжі овочі та фрукти.

Побачити плазунів можна на Острові Звірів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що столичний зоопарк прихистив рись на ім'я Степан. Плямистого «котика» передали волонтери.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення / Facebook

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.