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У Київському зоопарку родина шпорових черепах переїхала у нове помешкання, фото

22:54, 29 листопада 2024
Побачити плазунів можна на Острові Звірів.
У Київському зоопарку родина шпорових черепах переїхала у нове помешкання, фото
Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення / Facebook
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Родина шпорових черепах отримала нове помешкання у КиївЗоо. Як зазначили у КП «Київський зоопарк», помешкання на 1-му поверсі дісталось мамі Матільді та татові Дяді Саші. А на 2-му поверсі комфортно розмістились їхні діти – Круглик, Цяточка, Мартін і Лола.  

У зоопарку вказують, що для сімейного комфорту в сухопутних черепах є все необхідне: тепло та ультрафіолет, пісочниці та листяний насип, кам’яниста гряда та печера-сховок, свіжі овочі та фрукти.

Побачити плазунів можна на Острові Звірів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що столичний зоопарк прихистив рись на ім'я Степан. Плямистого «котика» передали волонтери.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення / Facebook

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Київ зоопарк

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