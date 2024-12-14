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У КМДА показали, як у метрополітені Києва ремонтують колії, фото

19:18, 14 грудня 2024
Спеціалісти підземки замінили частину зношеної рейки на перегоні між станціями «Майдан Незалежності» – «Площа Українських Героїв».
У КМДА показали, як у метрополітені Києва ремонтують колії, фото
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Київський метрополітен проводить заміну рейок і діагностику колій. Процес показали у КМДА.

Спеціалісти підземки замінили частину зношеної рейки на перегоні між станціями «Майдан Незалежності» – «Площа Українських Героїв» та показали роботу дефектоскопа – спеціального обладнання, що використовують для діагностики стану рейок.

За допомогою дефектоскопа фахівці контролюють стан рейок, виявляючи дефекти на ранніх стадіях. Це дає можливість вчасно провести ремонт або заміну рейкового полотна. Як зазначається, протягом нічної зміни одна бригада проводить діагностику близько 3 км колій. Загалом у метрополітені щоночі працює кілька бригад дефектоскопістів на кожній лінії.

Заміна рейок – це один із важливих етапів утримання колійної інфраструктури. Роботи виконують винятково в нічний час, коли рух поїздів зупиняють і знімають напругу з контактної рейки.

Щоночі до цього процесу залучені близько 400 працівників профільної служби.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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Київ КМДА метро

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