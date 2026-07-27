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Грози, град і шквали: синоптики попередили про суттєве погіршення погодних умов

15:39, 27 липня 2026 15
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Синоптики Укргідрометцентру попередили про погіршення погодних умов.
Грози, град і шквали: синоптики попередили про суттєве погіршення погодних умов
Фото: ДСНС
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У понеділок, 27 липня у західних областях України очікуються грози, град і шквали 15–20 м/с (I рівень небезпеки – жовтий). Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Вдень 28 липня у північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях – грози, в окремих районах – град і шквали 15–20 м/с (I рівень небезпеки – жовтий).

Крім того, 27–28 липня на річках у західних областях України (у басейнах Прута, Сірету, Тиси та Дністра) підніметься рівень води – орієнтовно на 20–100 см.

У горах є ризик сходження невеликих селевих потоків. Оголошений I рівень небезпеки – жовтий.

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