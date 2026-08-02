Субсидію можуть забрати, а гроші доведеться повернути: ПФУ назвав причини

Назвали помилки, за які можна втратити субсидію, а виплати доведеться повернути ПФУ.

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Законом України передбачені випадки позбавлення права на отримання субсидії, а також зобов’язання повернення отриманої грошової допомоги державі. Це відбувається у випадках, коли особа своєчасно не інформує Пенсійний фонд щодо виникнення обставин, які впливають на розмір субсидії або права на її отримання. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Відповідно до пункту 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами), отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти протягом 30 днів уповноважені органи про наступні обставини:

— зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;

— зміни соціального статусу членів домогосподарства;

— зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

— зміни управителя, виконавця комунальних послуг;

— про здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень, а також здійснення на цю суму платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

— набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

— перебування за кордоном особи із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства сукупно більш 60 днів;

— здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

За наявності зазначених підстав виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані суми житлової субсидії потрібно повернути на рахунок Пенсійного фонду України.

У випадку відмови добровільного повернення суми надміру виплаченої житлової субсидії, питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку.

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