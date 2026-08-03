Небезпечна літня спека: за якої температури працівник має право припинити роботу

Які температурні межі вважаються небезпечними, коли потрібно припинити роботу та які вимоги висуваються до роботодавців під час спеки.

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Висока температура повітря становить серйозну небезпеку для працівників, які виконують свої обов’язки на відкритому повітрі або в умовах значного фізичного навантаження. У спекотні дні перегрів організму може призвести не лише до погіршення самопочуття, а й до теплового виснаження чи навіть теплового удару, що потребує невідкладної медичної допомоги. Саме тому під час екстремальної спеки роботодавці повинні організовувати роботу таким чином, щоб мінімізувати ризики для здоров’я працівників, а самі працівники — знати перші ознаки небезпечного перегрівання та алгоритм дій у разі їх появи.

За якої температури працювати на вулиці вже небезпечно

Фахівці наголошують, що спекотна погода потребує перегляду режиму праці. Принцип «усі працюють — і ти працюй» не може бути правилом безпеки, адже поєднання високої температури, прямих сонячних променів, фізичних навантажень та нестачі води суттєво підвищує ризик перегрівання організму.

Температурними орієнтирами є:

при температурі повітря понад +28 °C режим роботи вже потребує перегляду;

у спекотну погоду працівникам необхідно забезпечити додаткові перерви, постійний доступ до питної води та можливість відпочинку в затіненому місці;

виконання робіт на відкритому повітрі при температурі понад +37 °C вважається небезпечним.

Які симптоми свідчать, що роботу потрібно негайно припинити

Перші ознаки перегрівання не можна ігнорувати. Роботу слід одразу припинити, якщо з’явилися:

головний біль або запаморочення;

сильна слабкість;

нудота;

надмірне потовиділення;

прискорене серцебиття;

м’язові судоми.

У такому випадку необхідно перейти в прохолодне або затінене місце, послабити одяг, що заважає теплообміну, охолоджувати тіло та пити воду невеликими ковтками.

Якщо ж у людини виникла сплутаність свідомості, дезорієнтація, судоми або вона втратила свідомість, це може свідчити про розвиток теплового удару. У такій ситуації потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103.

Що повинен зробити роботодавець під час спеки

Під час високих температур роботодавець має вживати заходів для збереження здоров’я працівників. Зокрема, він повинен:

забезпечити працівників достатньою кількістю питної води;

організувати додаткові перерви під час роботи;

облаштувати місця для відпочинку в затінку або прохолодних приміщеннях;

за можливості переносити виконання важких фізичних робіт на ранкові чи вечірні години;

проводити інструктаж щодо ознак перегрівання організму та порядку дій у разі їх появи.

Безпека праці має бути пріоритетом

Фахівці Держпродспоживслужби наголошують, що безпечні умови праці є обов’язковою складовою організації роботи. Працівник не зобов’язаний терпіти небезпечні умови, які можуть становити загрозу для його здоров’я чи життя. Дотримання правил роботи під час спеки допомагає уникнути тяжких наслідків для здоров’я та знизити ризик виникнення небезпечних ситуацій на робочому місці.

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