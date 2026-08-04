Спати з котом в одному ліжку може бути небезпечно: які небезпеки приховує така звичка

Взаємодія з котами може знижувати рівень кортизолу.

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Мільйони людей у світі сплять разом зі своїми котами, вважаючи це проявом близькості та турботи. Однак така звичка підходить не всім: безпека спільного сну залежить від стану здоров’я людини та домашнього улюбленця.

За даними досліджень, для здорових людей і здорових котів сон в одному ліжку зазвичай не становить загрози. Водночас фахівці наголошують: важливо дотримуватися правил гігієни та стежити за станом тварини.

Передусім власникам радять регулярно показувати кота ветеринару, проводити профілактику паразитів, підтримувати чистоту лотка та контролювати загальний стан здоров’я улюбленця. Навіть домашні коти можуть переносити бактерії, алергени або паразитів.

Крім того, у тварини має бути власне місце для відпочинку. Кіт повинен мати можливість спати не лише в ліжку господаря, а й у своєму ліжечку, на пледі чи в іншому комфортному куточку.

Від спільного сну з домашнім улюбленцем краще відмовитися людям, які мають:

алергію на котячу шерсть або інші алергени;

астму;

ослаблений імунітет.

Контакт із шерстю та частинками шкіри тварини може посилювати симптоми та погіршувати самопочуття.

Також обережними варто бути сім’ям із маленькими дітьми. Немовлята та діти до двох років можуть бути вразливими: кіт може випадково подряпати дитину уві сні або створити небезпечну ситуацію, якщо ляже біля обличчя.

Водночас фахівці зазначають, що спілкування з котами може позитивно впливати на емоційний стан людини. Контакт із твариною здатний знижувати рівень кортизолу — гормону стресу, та сприяти виробленню окситоцину, який пов’язують із відчуттям прив’язаності й спокою.