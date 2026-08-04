Спека небезпечна не лише для людей: як врятувати домашніх тварин від перегріву

Перегрів, тепловий удар, опіки лап від розпеченого асфальту — це лише частина небезпек, з якими можуть зіткнутися собаки та коти.

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Аномальна спека, яка цього літа неодноразово накривала Прикарпаття, становить небезпеку не лише для людей, а й для домашніх тварин. Через високі температури собаки та коти можуть отримати тепловий удар, перегрітися або обпекти лапи об розпечений асфальт.

За словами ветеринарної лікарки, у літній період найчастіше власники звертаються до ветеринарів через теплові удари, перегрівання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом, які виникають через неправильне годування. Також поширеними залишаються травми після ДТП, падіння з висоти та інфекційні захворювання у цуценят і кошенят.

Ветеринарка наголосила, що під час сильної спеки прогулянки з тваринами варто переносити на ранній ранок або пізній вечір.

Особливу небезпеку для домашніх улюбленців становить гарячий асфальт. Через високу температуру поверхні лапи тварин можуть отримати опіки, які спричиняють сильний біль.

Найбільше ризикують перегрітися породи із проблемами дихання, зокрема мопси та бульдоги. Через особливості будови дихальних шляхів такі тварини важче переносять спеку та швидше отримують тепловий удар.

Фахівчиня також розповіла про спеціальне взуття для собак, яке може захищати лапи від гарячого покриття. Водночас привчити до нього можна не кожну тварину.

Тому основними правилами безпеки у спеку залишаються прогулянки у прохолодні години, уникнення розпечених поверхонь та уважне спостереження за станом домашнього улюбленця.