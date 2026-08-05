Без моря, але з чудовими краєвидами: балканська країна несподівано набирає популярність серед туристів

Сербія є одним із туристичних напрямків світу, що розвиваються найшвидше.

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Сербія, яка не має виходу до моря, увійшла до десятки країн із найшвидшими темпами розвитку туристичної галузі. За підсумками 2026 року країна може встановити історичний рекорд за кількістю туристів. Про це повідомляє Starlap.

За перші п’ять місяців 2026 року туристичний потік у країні зріс майже на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За словами міністра туризму та молоді Сербії Хусейна Мемича, зростання внутрішнього та в’їзного туризму становило 6,8–6,9%, а до кінця року країна має всі шанси встановити рекорд за кількістю відвідувачів.

Експерти пояснюють позитивну динаміку вигідним співвідношенням ціни та якості відпочинку, багатою культурною спадщиною та активним розвитком туристичної інфраструктури. Сербія приваблює дедалі більше мандрівників не лише із сусідніх держав, а й із віддалених країн.

Одним із головних чинників зростання став сільський туризм. За останні роки кількість зареєстрованих садиб для відпочинку збільшилася майже втричі — приблизно із 700 до понад 2 тисяч. Уряд розглядає цей напрям як один із пріоритетних, розраховуючи популяризувати сербські села та продовжити туристичний сезон.

Серед найперспективніших туристичних напрямків цього року називають Голубац і придунайський регіон, які приваблюють туристів історичними пам’ятками та природними ландшафтами. Значні інвестиції також сприяють розвитку регіонів Пештер і Нові-Пазар, де розширюється туристична інфраструктура та з’являються нові послуги для відвідувачів.