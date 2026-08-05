5 серпня — яке сьогодні свято та головні події

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора.

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У середу, 5 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора. Саме цього дня 1914 року в американському місті Клівленд запрацював перший електричний світлофор, який став прообразом сучасних систем регулювання дорожнього руху.

Також 5 серпня День спідньої білизни. Це неофіційне свято виникло у США як спосіб привернути увагу до ролі спідньої білизни в повсякденному житті, моді та самовираженні. Свято започаткувала компанія Freshpair, яка продає білизну, щоб популяризувати якісну та комфортну продукцію. Згодом ідею підхопили бренди одягу, магазини та користувачі соціальних мереж.

А ще 5 серпня Всесвітній день устриць. Це неофіційне гастрономічне свято присвячене одному з найвідоміших морських делікатесів і покликане популяризувати культуру споживання устриць, а також привернути увагу до сталого розвитку устричних ферм і збереження морських екосистем.

Яке сьогодні церковне свято

5 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Євстигнія. Він жив у III–IV століттях і понад 60 років служив воїном у римському війську. За переказами, він був свідком чудесного явлення хреста на небі, яке побачив імператор Костянтин Великий перед вирішальною битвою. Після завершення військової служби Євстигній оселився в рідному місті та присвятив життя молитві й служінню Богові. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який переслідував християн, святий відкрито засудив його за відступництво від віри. За це Євстигнія схопили, піддали тортурам і стратили, коли йому було близько 110 років.

Календар важливих подій за 5 серпня

1420 рік — чеські таборити оприлюднюють свою програму — “12 празьких статей”, яка закликає викорінити розкіш, усунути моральне зло та скасувати іконопоклоніння;

1583 рік — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт проголошує острів Ньюфаундленд власністю Англії;

1772 рік — відбувається перший поділ території Речі Посполитої;

1789 рік — у Франції офіційно скасовують кріпацтво;

1884 рік — закладають фундамент першої частини Статуї Свободи в Нью-Йорку;

1858 рік — починає працювати перший трансатлантичний телеграфний зв’язок;

1886 рік — в США виходить перша україномовна газета “Америка”;

1914 рік — в Клівленді встановлюють перші у світі електричні світлофори;

1924 рік — в Туреччині забороняють багатоженство;

1965 рік — спалахує війна між Індією та Пакистаном;

1991 рік — спортсмен Сергій Бубка встановлює світовий рекорд зі стрибків із жердиною — 6 метрів 10 сантиметрів;

2016 рік — в Ріо-де-Жанейро офіційно відкривають XXXI Літні Олімпійські ігри;

2022 рік — засновують відзнаку Президента України “За оборону України” як визнання мужності та захисту країни.

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