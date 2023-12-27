У Нью-Йорку продають таунхаус з фільму «Сам удома 2», де Кевін робив пастки для «липких бандитів», фото

П'ятиповерховий таунхаус продається за 6,7 мільйона доларів.

Фото: Vandenberg, The Townhouse Experts

В США продают таунхаус из фильма "Сам дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", в котором Кевин делал ловушки для "липких бандитов". Об этом сообщает The New York Times.

Дом с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами продадут за 6,7 млн долларов.

Этот таунхаус, по сюжету фильма принадлежавший дяде Кевина Робу, расположен на Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке по адресу 51 West 95th Street.

В таунхаусе есть 4 спальни, 5 ванных комнат, большая кухня и столовая, из которой можно выйти в сад.

Нынешние владельцы приобрели уже отремонтированный дом в 2009 году за 4,7 миллиона долларов.

Их дом часто фотографируют, а на Рождество семья получает письма от детей и фанатов фильмов "Сам дома".

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