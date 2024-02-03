Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Судова система потребує не радикального реформування, а тривалого вдосконалення – і це складний та довгий шлях», – суддя КГС ВС, ексголова ВРП Ігор Бенедисюк

Повноваженнями з розгляду «інвестиційних» спорів можна було б наповнити Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який все ще знаходиться на етапі створення.

Оновлення Верховного Суду, право на прослуховування, реформа Податкової служби, – які пріоритети визначили Посли G7 на 2024 рік

Посли наголошують на перевірці доброчесності суддів, реформі БЕБ, Податкової та митної служб, а також на наданні іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

  1. Фото
  2. / В Україні

На Київщині працівники ТЦК побили водія на очах у поліції, відео

17:13, 3 лютого 2024
У Броварському районі працівники ТЦК викинули чоловіка з машини та побили.
На Київщині працівники ТЦК побили водія на очах у поліції, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В селі Рудницьке Броварського району 30 січня працівники ТЦК (транспортно-контрольний комлекс) змусили чоловіка вийти зі свого автомобіля та жорстоко побили його. Про це вже вдруге повідомила у своєму Facebook Вероніка Кольцова, донька потерпілого.

За її словами, під час інциденту її батька вивели з авто, обірвали землі та наносили удари. Матір дівчини також було примусили покинути кабіну вантажівки, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Вероніка наголосила, що працівники поліції, які прибули на місце, залишалися бездіяльними, і вказала на простеження «пасивного спостереження» з їхнього боку. Зазначила, що інші представники ТЦК також присутні були свідками і не здійснювали жодних дій, навіть при тому, що на очах вони «ледве не вбивали людей».

Справа про цей інцидент вже розслідується, і відомо, що зловмисникам загрожує відповідальність за фізичні напади та викрадення майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва