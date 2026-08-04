У Кривому Розі пʼяний водій вчинив ДТП та посадив за кермо собаку, фото

Після аварії чоловік вирішив у незвичний спосіб «замести сліди».

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У Кривому Розі водій легкового автомобіля втратив контроль над керуванням та вилетів з проїжджої частини на узбіччя. ДТП сталася вранці 3 серпня.

За попередніми даними, керманич перебував у стані суттєвого алкогольного сп’яніння. Не впоравшись із кермом на швидкості, він допустив з’їзд авто у кювет. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не зазнав важких травм.

Після ДТП чоловік вирішив «замести сліди» — він посадив за кермо собаку, який їхав разом із ним у салоні.

«Нетверезий керманич посадив собаку за кермо та на повному серйозі пропонував правоохоронцям, які прибули на місце, перевірити на стан сп’яніння саме пса», — пише видання vidomo.media.

Тепер на керманича чекає адміністративна відповідальність за ст. 130 КУпАП та ст. 124 КУпАП.

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