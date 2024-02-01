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Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроект про мобілізацію, - дивіться прямий ефір Адвокат на Право ТВ

11:59, 1 лютого 2024
1 лютого о 14.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Право на відстрочку: Закон та реальність. Прогалини в законодавстві. Що змінять оновлення законопроекту про мобілізацію? Найпроблемніші підстави для відстрочки. Як юридично грамотно реалізувати своє право на відстрочку? Процедура оскарження в судах відмови у відстрочці».
Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроект про мобілізацію, - дивіться прямий ефір Адвокат на Право ТВ
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Держслужбовці. Особи з інвалідністю. Студенти. Заброньовані. Чоловіки одинаки та багатодітні. Як зміниться право на відстрочку та у кого воно зникне за законопроектом про мобілізацію? Які підстави для відстрочки є найпроблемнішими на практиці? Як діяти, коли при доказуванні права на відстрочку вимагають ті документи, яких просто не існує? Як будуть перевіряти осіб з інвалідністю? Який план дій, якщо під час проходження процедури бронювання підприємством, військовозобов’язаного хочуть мобілізувати? Чому не варто боятися відкриття кримінальної справи, коли за Законом маєш право на відтермінування військової служби, а тобі відмовляють в ТЦК?

Вже сьогодні ви отримаєте інструментарій дій та практичні рекомендації. Адже програма «Адвокат на Право ТВ» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

1 лютого о 14.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Право на відстрочку: Закон та реальність. Прогалини в законодавстві. Що змінять оновлення законопроекту про мобілізацію? Найпроблемніші підстави для відстрочки. Як юридично грамотно реалізувати своє право на відстрочку? Процедура оскарження в судах відмови у відстрочці»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Володимиром Кулею такі тематики:

  1. Відстрочка та ВЛК. Чи пов’язані між собою речі? Чи можлива відстрочка без проходження ВЛК?
  2. Багатодітний, але військовозобов’язаний. За яких умов багатодітний батько може отримати відстрочку? Які нюанси важливо знати? Яку роль має сплата аліментів та утримання дітей? Коли позбавляють права на відстрочку багатодітних чоловіків?
  3. Відмова у відстрочці аспірантам, які навчаються за контрактом та можливість її отримання студентам. Дуже часто, якщо військовозобов’язаний навчається, він вважає – автоматично має право на відстрочку. Який насправді стан речей? Які складності можуть виникнути у студента при оформленні відстрочки? В чому різниця між призовником та військовозобов‘язаним при отриманні відстрочки?
  4. Можливе скасування права на відстрочку у державних службовців. Кого торкнеться та які наслідки?
  5. Відстрочка для чоловіка одинака, який самостійно виховує дитину до 18 років. Чи дійсно така підстава майже нівельована? Чи можливо оформити таку відстрочку, якщо дружина волонтер, і не приймає участь у вихованні дитини?
  6. Бронювання працівників стратегічних підприємств. Наскільки ефективно працює бронювання на практиці? Чи може заброньований отримати повістку? Які «юридичні» помилки допускають роботодавці, і що призводять до можливого призову працівника стратегічного підприємства?
  7. Судова практика. Порушеня прав військовозобовязаним правил військового обов’язку не може бути наслідком відмови у наданні відстрочки від мобілізації - таке рішення нещодавно ухвалив Запорізький суд. Що такий прецедент означає для подальшої судової практики оскарження рішень щодо відстрочки? Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання.

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