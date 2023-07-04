Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
НАЗК пропонує заборонити фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити державним підприємствам жертвувати гроші політичним партіям/

Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

На водія склали протокол за ст. 130 після того, як він не захотів залишати свій мотоцикл на дорозі

Суд дійшов висновку, що власник мотоциклу не відмовлявся від медичного огляду, а лише хотів передати його товаришу.

Міністр економіки Юлія Свириденко дала термінове доручення щодо перевірки Національного агентства з акредитації: чи не зроблять винними «попередників»

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, що державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження, і є великі ризики щодо об’єктивності результатів перевірки НААУ.

ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно екснардепа Андрія Деркача.

  1. Публікації
  2. / В Україні

НАЗК пропонує заборонити фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт

11:02, 4 липня 2023
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити державним підприємствам жертвувати гроші політичним партіям/
НАЗК пропонує заборонити фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт
Фото: youcontrol.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт  №9419 авторства голови Нацагентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії, яким, серед іншого пропонується заборонити фінансування політичних партій державними підприємствами.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 15 закону «Про політичні партії» та встановити, що не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій юридичними особами, в яких більше 10 відсотків статутного капіталу або більше 10 відсотків голосів у вищому органі управління прямо або опосередковано належать державі та/або органам місцевого самоврядування. Тобто державним підприємствам пропонують заборонити підтримувати власними грошима будь-яку політичну силу.

Крім цього пропонується внести зміни до порядку розподілу бюджетних коштів на діяльність партій та передбачити, що 5 відсотків державних коштів — розподіляється порівну між політичними партіями за умови, якщо за результатами виборів у політичної сили, яка потрапила до Верховноъ Ради принаймі  1 депутат буде особою з інвалідністю.  10% і надалі розподілятимуться порівну між політичними партіями за умови, якщо у їх парламентських фракцій буде принаймі третина депутаток.

Водночас визначено, що коли жодна політична партія не дотримуватиметься гендерної квоти чи квоти на кількість осіб з інвалідністю серед депутатів, то фінансування здійснюватиметься бех врахування квот.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується обмежити максимальний розмір внеску на підтримку партій.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси