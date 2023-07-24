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Голова НАЗК Олександр Новіков провів тренінги з доброчесності для народних депутатів, фото

18:33, 24 липня 2023
Судячи з фото, які опублікувало НАЗК, його голова Олександр Новіков розповів про доброчесність Сергію Алексєєву, Володимиру Ар’єву, Юлії Тимошенко та іншим народним депутатам.
Голова НАЗК Олександр Новіков провів тренінги з доброчесності для народних депутатів, фото
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) показали, як його голова Олександр Новіков працює над навчанням представників влади культурі доброчесності.

Так, протягом травня-червня 2023 року Олександр Новіков провів тренінги для народних депутатів з питань особливостей електронного декларування під час воєнного стану.

Судячи з фото, які опублікувало НАЗК, його голова Олександр Новіков розповів про доброчесність Сергію Алексєєву, Володимиру Ар’єву, Юлії Тимошенко та іншим народним депутатам.

Нагадаємо, раніше Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату, голові підкомітету з питань правоохоронної діяльності Сергію Алєксєєву. Разом з тим, за нього було внесено заставу, тож наразі народний депутат знаходиться на волі.

Як зазначає НАЗК, під час навчання обговорили й питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема під час пленарного засідання, при роботі в колегіальних органах, під час реалізації повноважень одноосібно. 

Станом на зараз до участі в тренінгах уже долучилися представники фракцій «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», депутатська група «Довіра», позафракційні депутати. 

«Побудова системності, культури та підзвітності – ключові маркери доброчесного посадовця», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков. 

За його словами, проведення таких тренінгів є особливо важливим для народних депутатів, зважаючи можливість розгляду в Парламенті законопроекту про відновлення електронного декларування найближчим часом, як цього очікують міжнародні партнери. Тому важливо підготувати публічних службовців до процесу подання декларацій. 

НАЗК розробило оновлення, за яким суб’єкти декларування отримуватимуть усю наявну в реєстрах, до яких Національне агентство має автоматизований доступ, інформацію щодо себе та члена сім’ї за різні періоди. Це дозволить спростити процедуру заповнення декларації та збільшити кількість декларацій з достовірними відомостями. 

Автор: Наталя Мамченко

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