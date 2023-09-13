Як державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук покриває корупцію очільника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка

Держсекретар Мінекономіки Віталій Петрук всіляко «допомагає» керівнику НААУ Сергію Костюку, який вже потрапив під кримінальне провадження щодо зловживання владою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністр економіки Юлія Свириденко ще 1 червня 2023 року надала термінове доручення розібратися у ситуації навколо можливих зловживань у діяльності Національного агентства з акредитації (НААУ) і його очільника Сергія Костюка за зверненнями бізнесу та засобів масової інформації. Вже завершена відповідна перевірка Нацагентства, але її результати досі приховані.

Наразі стосовно фактів зловживання керівництвом НААУ, до якого належить і Сергій Костюк, відкрито кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу. Відомості внесені до ЄРДР.

Раніше підозру від НАБУ та САП в іншому провадженні отримав вже екс-заступник міністра економіки Олександр Грибан, який відповідав за сферу технічного регулювання, в яку входить й організація, очолювана Сергієм Костюком.

Однак існують ризики, що корупційні дії очільників Національного агентства з акредитації може залишитися безкарними.

Так, на посаді у Мінекономіки лишається державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук. Він і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк знайомі, і у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження. Тож, існують великі ризики, що виконавці доручення міністра стосовно перевірки НААУ можуть «спустити ситуацію на гальмах», переклавши всю відповідальність за можливі порушення в діяльності НААУ з його керівництва на звичайних виконавців або «попередників».

На це вказує і те, які «відповіді» надаються за підписом Віталія Петрука на запити ЗМІ стосовно ситуації у НААУ.

Наприклад, державний секретар Міністерства економіки Віталій Петрук на запит стосовно того, коли та як відбувається прийом громадян і чому представників бізнесу, які скаржилися на НААУ, відмовляються на такий прийом (навіть дистанційний (!) записувати, повідомив, що підприємці начебто «не просили» керівництво Мінекономіки вислухати їх скарги на діяльність НААУ. Хоча у розпорядженні нашого видання є відеозапис розмови, де підприємці просять на такий прийом їх записати.

Також, у відповіді стосовно відповідності вимогам законодавства керівника НААУ Сергія Костюка – йдеться про те, що він й не керівник зовсім, а виконуючий обов’язки. Тож мати відповідний досвід, як того вимагає український закон і міжнародні норми, він, на думку Петрука, не зобов’язаний.

Нагадаємо, що для призначення Костюк мав відповідати критеріям Закону «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», а саме мати досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

Втім, держсекретар Віталій Петрук з якихось причин вирішив приховати біографічну довідку Сергія Костюка, яка могла б свідчити, що його призначення відбулося у порушення передбаченої нормативними актами процедури.

Окрім того, директор НААУ за українським законодавством і міжнародними стандартами має бути призначений за результатами конкурсу, в ході якого мають бути перевірені його компетентність, доброчесність та відповідність іншим критеріям. Однак Міністерство не проводило такий конкурс з 2020 року.

Замість цього у грудні 2022 року призначили в. о. директора НААУ Сергія Костюка, який до цього у сфері акредитації ніколи не працював і не займав жодних посад у НААУ чи інших пов’язаних за сферою діяльності органах.

Як зазначає Віталій Петрук, призначили Костюка «за заявою останнього». Однак будь-який конкурс чи оголошення про вакансію не оголошувалися.

Тож, як Сергій Костюк дізнався, куди та як йому подавати «резюме» на вакансію – невідомо.

Крім того, як зазначає Віталій Петрук у відповіді на запит, Сергій Костюк не проходив перевірки ані на відповідність Закону «Про запобігання корупції», ані на відповідність Закону «Про очищення влади», ані будь-яких інших перевірок.

Хоча такі перевірки мали б відбутися, з огляду на той факт, що у грудні 2014 року прокуратура Києва і Служба безпеки України затримували Костюка за підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитку держави у розмірі 23 млн гривень. На той час він був головою правління «Укргазвидобування». Згодом за рішенням суду його виправдали.

Український бізнес неодноразово звертався до Мінекономіки стосовно корупційних проявів у НААУ. Крім того, відповідні звернення про кримінальне правопорушення керівництвом НААУ підприємці передали до правоохоронних органів: Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, НАБУ тощо.

Втім, є сумніви, що відповідні доручення міністра та кримінальні провадження зможуть закінчитися притягненням винних осіб до відповідальності, адже на високій посаді лишається держсекретар міністерства Віталій Петрук, який, судячи з наведених вище фактів, готовий допомогти та «прикрити» від звинувачень Сергія Костюка.

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