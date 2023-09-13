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Як державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук покриває корупцію очільника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка

17:00, 13 вересня 2023
Держсекретар Мінекономіки Віталій Петрук всіляко «допомагає» керівнику НААУ Сергію Костюку, який вже потрапив під кримінальне провадження щодо зловживання владою.
Як державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук покриває корупцію очільника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністр економіки Юлія Свириденко ще 1 червня 2023 року надала термінове доручення розібратися у ситуації навколо можливих зловживань у діяльності Національного агентства з акредитації (НААУ) і його очільника Сергія Костюка за зверненнями бізнесу та засобів масової інформації. Вже завершена відповідна перевірка Нацагентства, але її результати досі приховані.

Наразі стосовно фактів зловживання керівництвом НААУ, до якого належить і Сергій Костюк, відкрито кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу. Відомості внесені до ЄРДР.

Раніше підозру від НАБУ та САП в іншому провадженні отримав вже екс-заступник міністра економіки Олександр Грибан, який відповідав за сферу технічного регулювання, в яку входить й організація, очолювана Сергієм Костюком.

Однак існують ризики, що корупційні дії очільників Національного агентства з акредитації може залишитися безкарними.

Так, на посаді у Мінекономіки лишається державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук. Він і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк знайомі, і у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження. Тож, існують великі ризики, що виконавці доручення міністра стосовно перевірки НААУ можуть «спустити ситуацію на гальмах», переклавши всю відповідальність за можливі порушення в діяльності НААУ з його керівництва на звичайних виконавців або «попередників».

На це вказує і те, які «відповіді» надаються за підписом Віталія Петрука на запити ЗМІ стосовно ситуації у НААУ.

Наприклад, державний секретар Міністерства економіки Віталій Петрук на запит стосовно того, коли та як відбувається прийом громадян і чому представників бізнесу, які скаржилися на НААУ, відмовляються на такий прийом (навіть дистанційний (!) записувати, повідомив, що підприємці начебто «не просили» керівництво Мінекономіки вислухати їх скарги на діяльність НААУ. Хоча у розпорядженні нашого видання є відеозапис розмови, де підприємці просять на такий прийом їх записати.

Також, у відповіді стосовно відповідності вимогам законодавства керівника НААУ Сергія Костюка – йдеться про те, що він й не керівник зовсім, а виконуючий обов’язки. Тож мати відповідний досвід, як того вимагає український закон і міжнародні норми, він, на думку Петрука, не зобов’язаний.

Нагадаємо, що для призначення Костюк мав відповідати критеріям Закону «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», а саме мати досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

Втім, держсекретар Віталій Петрук з якихось причин вирішив приховати біографічну довідку Сергія Костюка, яка могла б свідчити, що його призначення відбулося у порушення передбаченої нормативними актами процедури.

Окрім того, директор НААУ за українським законодавством і міжнародними стандартами має бути призначений за результатами конкурсу, в ході якого мають бути перевірені його компетентність, доброчесність та відповідність іншим критеріям. Однак Міністерство не проводило такий конкурс з 2020 року.

Замість цього у грудні 2022 року призначили в. о. директора НААУ Сергія Костюка, який до цього у сфері акредитації ніколи не працював і не займав жодних посад у НААУ чи інших пов’язаних за сферою діяльності органах.

Як зазначає Віталій Петрук, призначили Костюка «за заявою останнього». Однак будь-який конкурс чи оголошення про вакансію не оголошувалися.

Тож, як Сергій Костюк дізнався, куди та як йому подавати «резюме» на вакансію – невідомо.

Крім того, як зазначає Віталій Петрук у відповіді на запит, Сергій Костюк не проходив перевірки ані на відповідність Закону «Про запобігання корупції», ані на відповідність Закону «Про очищення влади», ані будь-яких інших перевірок.

Хоча такі перевірки мали б відбутися, з огляду на той факт, що у грудні 2014 року прокуратура Києва і Служба безпеки України затримували Костюка за підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитку держави у розмірі 23 млн гривень. На той час він був головою правління «Укргазвидобування». Згодом за рішенням суду його виправдали.

Український бізнес неодноразово звертався до Мінекономіки стосовно корупційних проявів у НААУ.  Крім того, відповідні звернення про кримінальне правопорушення керівництвом НААУ підприємці передали до правоохоронних органів: Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, НАБУ тощо.

Втім, є сумніви, що відповідні доручення міністра та кримінальні провадження зможуть закінчитися притягненням винних осіб до відповідальності, адже на високій посаді лишається держсекретар міністерства Віталій Петрук, який, судячи з наведених вище фактів, готовий допомогти та «прикрити» від звинувачень Сергія Костюка.

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