«П’ята колона» у Мінекономіки: очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець, — ЗМІ

Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.

Поки Україна б’ється за свою незалежність і можливість приєднатися до європейської родини, у національних органах на керівних посадах лишаються особи, які можуть мати безпосередній стосунок до держави-терориста. Під час війни спеціальні перевірки зупинені, тож контроль за тим, чи мають російські паспорти чи корпоративні права у російському бізнесі керівники державних організацій України – не проводиться.

Так, як зазначає видання «Багнет», одну з ключових для «промислового безвізу» державних організацій – Національне агентство з акредитації України очолює російський підприємець Сергій Костюк.

У грудні 2022 року без проведення будь-яких спеціальних перевірок, у тому числі, стосовно наявності російського паспорту, Міністерство економіки призначило виконуючим обов’язки директора Національного агентства з акредитації України (НААУ) Костюка Сергія Миколайовича. Про те, що перевірка не проводилася, йдеться у відповіді Міністерства економіки на запит Апарату РНБО.

Разом з тим, за даними «Багнету», особа з таким ПІБ (Костюк Сергій Миколайович) є керівником та засновником ТОВ «КОРД-АВТО» (ООО «КОРД-АВТО»), яке знаходиться у АР Крим (російський «ИНН» 910 203 12 76) та було створено за законодавством держави-агресора 08.10.2014 року, тобто, вже після анексії Криму.

Юридична адреса, як вказують відкриті джерела, «295001, Республика Крым, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. КРЫЛОВА, Д. 160, ЛИТЕРА П, ОФИС 1». Основний вид діяльності «45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями».

Наразі діяльність цього «ООО» не припинено.

Також особі з ПІБ Костюк Сергій Миколайович було присвоєно «ИНН» за російським законодавством 773312915669.

При цьому, за даними ЗМІ, керівнику НААУ Костюку Сергію Миколайовичу належить земельна ділянка в анексованому Криму, а його дружині – квартири у Латвії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Мінекономіки, яке, власне, призначало Сергія Костюка, приховали його біографічну довідку і дані про трудову діяльність.

Відповідну довідку на запит відмовився надати державний секретар Віталій Петрук, який під час президентства Віктора Януковича працював на керівних посадах у Державному управлінні справами. На той час «ДУСю» очолював Андрій Віталійович Кравець – член Партії регіонів, якого називали «завгоспом» Януковича.

В свою чергу, Служба безпеки України та РНБО на запит стосовно того, чи має Сергій Костюк російське громадянство чи російський номер платника податків, пояснили наступне.

«Створення запитуваної Вами інформації не належить до повноважень Апарату РНБО України. Водночас, враховуючи зміст Вашого запиту, Апарат РНБО України надіслав його до Міністерства економіки України для розгляду та інформування про його результати», - зазначили в РНБО.

«В інтересах національної безпеки Служба безпеки України не розголошує деталі такої діяльності.

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» забороняється, зокрема, оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів», - вказали в СБУ.

Отже, наразі в СБУ та РНБО не підтвердили, втім, і не спростували інформацію щодо наявності корпоративних прав Сергія Костюка у підприємствах, зареєстрованих за російським законодавством.

Все, що змогли відповісти у Мінекономіки на запит РНБО – це повторити вже відому інформацію, що спеціальні перевірки не проводяться під час дії воєнного стану.

Тож, дані стосовно російського паспорту чи наявність в Сергій Костюка бізнесу, який ведеться за законами рф, не перевірялися.

«При призначенні на посаду виконувача обов’язки директора Національного агентства з акредитації України, Костюк С. М. не повідомляв Мінекономіки про наявність у нього корпоративних прав», - пояснив той же Віталій Петрук.

В зв’язку з цим виникає питання – чи не загрожує національній безпеці такий стан речей, коли державну організацію, від діяльності якої фактично залежить підписання Україною «промислового безвізу», може очолювати людина з корпоративними правами у російському бізнесі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.