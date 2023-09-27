Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

В органі, діяльність якого безпосередньо впливає на підписання Україною Угоди про «промисловий безвіз» під час перевірки, яка була проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявлено безліч порушень. Це випливає із Акту позапланової перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державній організації – Національному агентстві з акредитації України.

В зв’язку з цим підприємства готують скаргу до Європейської кооперації з акредитацїі (European co-operation for accreditation (EA), завданням якої є координація та управління інфраструктурою акредитації Європи.

Безумовно, такі скарги через хаос в діяльності Нацагентства акредитації, очолюваного Сергієм Костюком, можуть вплинути на економічну інтеграцію України та підписання Угоди АСАА («промисловий безвіз»).

Отже, як свідчить копія Акту, під час перевірки у Національному агентстві з акредитації (НААУ) встановлено систематичне порушення НААУ установлених строків проведення робіт з розширення сфери акредитації. Замість 30 днів від дня реєстрації заявки проект первинного договору надсилався частині заявників через півроку, а то й більше.

При цьому такі порушення з боку Нацагентства стосуються затягування розгляду заявок не лише стосовно приватних суб’єктів підприємництва, а й від лікарень (зокрема Київської міської лікарні №1), об’єктів критичної інфраструктури – заводів, а також об’єктів, що мають стосунок до перевірки якості продукції для споживачів – випробувальних лабораторій Держспоживслужби.

Тобто, діяльність Сергія Костюка в особі виконуючого обов’язки очільника НААУ створює ризики для життєзабезпечення всього державного механізму, а не лише для європейської інтеграції. Нагадаємо, що стосовно Костюка не проводилося жодних перевірок, і він є в. о., оскільки не відповідає вимогам стосовно досвіду роботи на посаді для призначення директором.

Під час позапланової перевірки аудиторами зроблено висновок, що – далі цитуємо акт перевірки – «НААУ порушуються строки проведення робіт із планового моніторингу»; «НААУ не дотримується строків виконання робіт з повторної акредитації, що призводить до розривів між циклами акредитації органів з оцінку відповідності»; «НААУ не дотримується на практиці чинних положень системи управління» тощо. А також «оцінка корупційних ризиків не забезпечила розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обгрунтованими для запобігання та протидії корупції в діяльності НААУ».

Тобто, аудитори встановили численні порушення, у тому числі в сфері антикорупційної програми, про що неодноразово зазначали підприємці.

Будь-яка реакція Міністерства економіки та міністра Юлії Свириденко на цей акт перевірки, який був складений ще у липні 2023 року, відсутня. Хоча Міністерство мало б за логікою, щонайменш – розглянути питання про призначення директора Нацагентства, наділеного повноваженнями вирішити проблеми в роботі НААУ.

Отже, зважаючи на відсутність реакції в Уряді, підприємці та інші органи з оцінки відповідності вирішили звернутися до Європейської кооперації з акредитацїі та міжнародних партнерів України з відповідними скаргами.

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