Обов’язкова реєстрація в Електронному суді для участі в судових процесах, - онлайн-семінар, відеотрансляція

Під час онлайн-семінару буде роз’яснено деталі реєстрації в Електронному кабінеті для обміну процесуальними документами із судом, - відеотрансляція.

17 жовтня о 14-00 фахівці державних підприємств ДСА «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» проводять відкритий онлайн семінар з питань порядку реєстрації та авторизації в Електронному суді, а також його додаткових функціональних можливостей.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», з 18 жовтня 2023 року вводиться в дію закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах (законопроект 7574-д).

Отже, вже з 18 жовтня 2023 року для участі в господарських, цивільних та адміністративних справах адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування мають зареєструвати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в добровільному порядку.

Разом з тим, новий закон передбачає різні строки обов’язкової реєстрації юридичними особами приватної форми власності електронних кабінетів для того, аби мати можливість подавати до суду процесуальні документи.

Суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його. Такі ж негативні наслідки розповсюджуються на правила подання апеляційних і касаційних скарг.

Суд застосує до особи, яка зобов’язана була зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, процесуальні наслідки, і у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Детальніше про те, як буде діяти суд, можна прочитати тут.

Онлайн-семінар можна подивитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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