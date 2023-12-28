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Самовільне залишення частини: відповідальність військових та судова практика, - новий випуск Адвокат на Право ТВ

Запрошуємо доєднатися до прямої трансляції програми Адвокат на Право ТВ на тему «Самовільне залишення частини військовим. Відповідальність. Судова практика».

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Самовільне залишення частини: відповідальність військових та судова практика, - новий випуск Адвокат на Право ТВ

08:42, 28 грудня 2023
Запрошуємо доєднатися до прямої трансляції програми Адвокат на Право ТВ на тему «Самовільне залишення частини військовим. Відповідальність. Судова практика».
Самовільне залишення частини: відповідальність військових та судова практика, - новий випуск Адвокат на Право ТВ
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Програма «Адвокат на Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки громадян у військовий час. 28 грудня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції програми на тему «Самовільне залишення частини військовим. Відповідальність. Судова практика»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатами адвокатського об’єднання «Актум» такі тематики:

- Які підстави визначення статусу СЗЧ?

- Чи можливе зняття статусу СЗЧ? В яких випадках? (приклади судової практики)

- СЗЧ та дезертирство. В чому полягає кардинальна відмінність цих понять?

- Чому не варто обирати військовому шлях СЗЧ?

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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