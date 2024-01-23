Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабмін

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

Керівництво науковою установою обмежать двома строками і в цілому – строк перебування на керівних посадах однієї наукової установи – 10 роками.

Так, Кабмін 22 січня зареєстрував у парламенті законопроект 10424 про внесення змін до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності.

Як зазначає Уряд, Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» встановлено, що контракт з обраним керівником державної наукової установи укладається власником або уповноваженим ним органом в установленому порядку протягом одного місяця з дня обрання на строк, визначений статутом цієї державної наукової установи, але не більш як на 5 років.

Проте чинною редакцією закону не передбачена оцінка роботи обраних керівників державних наукових установ. Тому існує необхідність запровадження механізму оцінки ефективності їх роботи і встановлення, що контракт з керівником державної наукової установи повинен містити цільові показники діяльності, які стають орієнтиром для керівника і показником його ефективності.

Запровадження такого механізму також забезпечить як уникнення можливості корупційних дій щодо керівників (тиск) з боку органу управління, так і унеможливлення уникнення відповідальності керівників у разі неякісного виконання посадових обов’язків та неефективного керування науковою установою.

«Очевидно, що цільові показники діяльності державної наукової установи найкраще може сформулювати сам керівник. З огляду на запроваджену законом конкурсну процедуру обрання, є логічним очікувати, що ці показники мають презентуватись кандидатом на посаду керівника під час розгляду конкурсних заявок. Кандидат, який запропонує найбільш вдалу виборчу програму з належним чином артикульованими цілями та переконливою аргументацією щодо здатності їх досягнення, має найбільші шанси на перемогу в конкурсі. І у випадку, якщо за наслідками конкурсної процедури його буде обрано керівником, справедливо визначити цільові показники діяльності очолюваної ним державної наукової установи на підставі його виборчої програми, з якою він в конкурсі переміг», - зазначає Кабмін.

Саме такий механізм і пропонується законопроектом.

Окрім цього, з метою унеможливлення ситуацій, коли ініціюється реорганізація установ або зміна їх назв з метою невиконання положень стосовно обмеження керівництва установою двома строками, передбачено обмеження перебування в цілому на керівних посадах однієї наукової установи 10 роками, а також підкреслено, що під однією державною науковою установою розуміється одна юридична особа та будь-які інші, створені шляхом її злиття, приєднання, поділу, відокремлення або перетворення, а якщо таке відбулось, то строки перебування на керівних посадах в цих установах сумуються.

Отже, пропонується

ввести визначення стратегічного плану розвитку наукової установи;

доповнити положеннями про розробку, реалізацію та моніторинг виконання стратегічного плану наукової установи та розробленого на його основі оперативного плану наукової установи та їхньої прив’язки до контракту керівника державної наукової установи;

унормувати питання процедури подання щорічного звіту керівника наукової установи;

обмежити перебування на керівних посадах 10 роками;

врегулювати питання призначення керівника державної наукової установи під час дії воєнного стану;

омолодити наукові кадри, у тому числі і на керівних посадах.

Зокрема, пропонується встановити, що не може бути обрана, призначена на посаду керівника (у тому числі виконувачем обов’язків керівника) державної наукової установи особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — на строк позбавлення права займати відповідні посади або провадити відповідну діяльність;

5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, — на строк позбавлення права займати відповідні посади або провадити відповідну діяльність;

6) займала посади керівника (виконувача обов’язків керівника) однієї державної наукової установи сумарним строком 10 і більше років. Під однією державною науковою установою розуміється одна юридична особа та будь-які інші, створені шляхом її злиття, приєднання, поділу, відокремлення або перетворення. В такому разі строки перебування на керівних посадах в цих установах сумуються;

7) піддавалася академічній відповідальності за порушення академічної доброчесності;

8) перебуває під дією актів щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до Закону «Про санкції».

Також визначається, що одна особа не може призначатися виконувачем обов’язків керівника державної наукової установи частіше, ніж один раз на два роки.

Разом з тим, перебування на посаді керівника державної або комунальної наукової установи, строк перебування на посаді якого завершився під час дії воєнного стану, може бути продовжене на строк до припинення чи скасування воєнного стану.

Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади керівників державної або комунальної наукової установи, оголошується конкурс. Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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