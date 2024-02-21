Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео

Насамперед має значення не те, що передбачено скасувати Господарський кодекс України чи внести зміни до нього, а те, що закладається у ці процеси: чи є скасування цього Кодексу самоціллю, чи воно спрямоване на вирішення проблем, які існують у державі.

Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач прокоментувала Право ТВ питання прийняття законодавчих актів, спрямованих на скасування Господарського кодексу, та законопроект про реформу корпоративного управління.

Так, Верховний Суд, який застосовує законодавство, тлумачить його норми та робить висновки із застосування норм права, не може залишатися осторонь законодавчих ініціатив.

«Ми спостерігаємо за тим, в якому напрямку відбуваються зміни, на що звертає увагу законодавець. Передусім увага приділяється реформуванню державного сектору економіки як передумови нашого руху до європейської спільноти, про що свідчить наявність законопроєкту № 5593-д, який перебуває на фінальній стадії.

У ньому йдеться про внесення змін саме до системи корпоративного управління. Зазначений законопроєкт передбачає внесення змін, зокрема, до Господарського кодексу України. Це говорить про те, що законодавець усвідомлює, яку роль має стабільне функціонування економіки, щоб країна жила, розвивалася і працювала на перемогу. Щоб ми були свідомі того, що після нашої перемоги будемо жити у квітучій державі.

Тому насамперед має значення не те, що передбачено скасувати Господарський кодекс України чи внести зміни до нього, а те, що закладається у ці процеси: чи є скасування цього Кодексу самоціллю, чи воно спрямоване на вирішення проблем, які існують у державі», - зазначила Лариса Рогач.

Детальніше дивіться у відеокоментарі Право ТВ.

Раніше ми публікували інтерв’ю голови КГС ВС Лариси Рогач, з яким можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.