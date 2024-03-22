Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів – дивіться прямий ефір на Право

22 березня під час прямої трансляції на Право ТВ з гостем в студії Романом Мудрим обговоримо тему безпідставного тиску на бізнес, чи спрацювало на практиці рішення РНБО про тимчасову заборону обшуків та чи дієвим є інститут слідчих суддів.

Тиск правоохоронців на бізнес визначається підприємцями серйознішою перешкодою, ніж умови війни. За результатами дослідження Ukrainian Business Index (UBI), 56,6% гравців бізнесу зіштовхуються з певними бар’єрами з боку держорганів. Блокування діяльності та обшуків зазнають все більше бізнесів різного калібру, в той же час багато відкритих кримінальних проваджень навіть не потрапляють до суду.

Як зупинити безпідставний тиск на підприємців? Яка роль в цьому контролю за досудовим розслідуванням прокурорами? Чи уважно перевіряють клопотання про обшуки слідчі судді? Чому довести протиправні дії, до прикладу, прокурорів чи слідчих законодавчо неможливо? Чому наявність ухвали суду не є обов’язковою умовою для проведення обшуку? Та чи діяв взагалі мораторій на перевірки бізнесу від РНБО на практиці, який був введений в січні цього року?

22 березня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції програми «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ».

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з доктором юридичних наук Романом Мудрим такі тематики:

Безпідставний тиск на бізнес. Чому досі бізнес не може домогтися чітких рішень від держави щодо неправомірних дій правоохоронців? Проблема лише в силовиках, чи і в недієвості інституту слідчих суддів? Чому щороку цифра справ, які передаються до суду, зменшується, а от кількість незакритих «підвішених» проваджень – навпаки, збільшується. Чи свідчить це про те, що правоохоронцям дуже зручно «тримати на гачку» той чи інший бізнес, коли справа насправді «порожня», і немає шансів навіть потрапити до суду, і, головне, за це ніякої відповідальності для органів розслідування? Обшуки у підприємців. Чому силовики приходять до підприємців за документами, які могли б отримати завдяки запиту або вилучають майно без відповідної на те ухвали? Яка причина, що такі слідчі дії дуже часто відбуваються з порушеннями? Чи є чітко визначені критерії, за якими можна йти з обшуками, або накладати арешт на рахунки та майно? Чи знизився у період повномасштабної війни судовий контроль з боку слідчих суддів? Наскільки небезпечна така тенденція? Чому досі жодна з реформ державних відомств не спрацювало на користь підприємницької діяльності? Що слід зробити, аби змінити правила гри?

Запрошуємо долучатися до прямого ефіру та ставити запитання!

Автор: Наталя Мамченко

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