Справа про притягнення судді Гармака до адмінвідповідальності зникла: ВРП відкладає розгляд дисциплінарної скарги

ВРП вирішила відкласти розгляд дисциплінарної скарги до з’ясування обставин та результатів оскарження попереднього рішення.

На засіданні Вищої ради правосуддя розглянули дисциплінарну справу судді Адміністративного окружного суду м. Києва Романа Гармака. Про це повідомив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко.

За даними засідання, 2 жовтня 2022 року на суддю Гармака було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Протокол було передано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду. Суд направив справу до управління патрульної поліції для допрацювання. Втім згодом справа зникла.

Під час розгляду дисциплінарної скарги з’ясувалося, що за поясненнями керівника апарату суду справа була передана поліції. Проте у поліції повідомили, що з суду надійшов конверт засобами поштового зв’язку, при отриманні якого виявилося, що він порожній, і поліцією було складено відповідний акт.

Внаслідок цього справу фактично втрачено до моменту розгляду та ухвалення остаточного рішення. Керівник апарату суду зазначила, що конверт із матеріалами справи забрав поліцейський, який раніше регулярно отримував справи, проте особу поліцейського вона не встановлювала і не може сказати, хто саме. Також не знайдено супровідного листа, на якому поліцейський розписався.

На засіданні ВРП було підкреслено, що доказів отримання справи працівником поліції немає, а поліція не мала повноважень на її прийняття. Свідчення керівника апарату суду спростовуються.

Зокрема, виявлені факти дійсно підривають авторитет правосуддя та свідчать про можливе умисне приховування матеріалів справи, що унеможливлює її розгляд. Такі дії можуть містити ознаки складу злочину за ст. 358 та 354 Кримінального кодексу України. Водночас ВРП не має повноважень оцінювати наявність кримінального правопорушення, це може встановити лише орган досудового розслідування.

З огляду на це член ВРП Роман Маселко запропонував звернутися до Офісу Генерального прокурора з проханням зареєструвати кримінальне провадження та надати інформацію про хід і результати досудового розслідування. Крім того, запропоновано доручити робочій групі з питань забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя підготувати для ВРП пропозиції щодо заходів для відновлення авторитету судової системи на основі висновків слідства.

Під час обговорення з’явилася й інша пропозиція: більшість обставин справи вже розглядалася під час дисциплінарного провадження, а твердження доповідача були з’ясовані на засіданні другої дисциплінарної палати, рішення якої наразі оскаржується. Тому наразі неможливо повністю спиратися на ці обставини.

Було вирішено відкласти розгляд справи до моменту оскарження рішення другої дисциплінарної палати та отримання результатів судового розгляду. Аргумент, що тривале оскарження суперечить практиці ВРП, озвучив член Ради Маселко, зазначивши, що підстав для негайного продовження розгляду немає, а затягування процесу може дати змогу уникнути відповідальності винним. Для оцінки можливого складу кримінального правопорушення необхідно провести слідчі дії та врахувати пояснення поліції та суду.

За результатами голосування — «за» 7 голосів, «проти» — 5. Отже, у справі оголошено перерву до завершення розгляду оскарження рішення за дисциплінарною скаргою.

