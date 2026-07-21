Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Законопроєкт пропонує суттєво розширити соціальні та правові гарантії для цивільних осіб, які виконували конфіденційні завдання в інтересах державної безпеки України.

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У Верховній Раді 17 липня 2026 року зареєстровано законопроєкт №15427 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального і правового захисту осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з розвідувальними або контррозвідувальними органами».

Його головною метою є усунення прогалин у законодавстві та запровадження єдиної системи соціального і правового захисту для осіб, які з 19 лютого 2014 року конфіденційно співпрацювали з розвідувальними органами або Службою безпеки України як контррозвідувальним органом.

Практичне значення документа полягає в тому, що він пропонує прирівняти за обсягом державних гарантій цивільних осіб, які виконували завдання для контррозвідки, до тих, хто співпрацював із розвідувальними органами.

Крім того, законопроєкт покликаний вирішити проблему документального підтвердження конфіденційного співробітництва, що протягом багатьох років фактично позбавляло таких осіб можливості реалізувати свої права на соціальний захист.

Чому виникла необхідність у законодавчих змінах

Як зазначається у пояснювальній записці, чинне законодавство вже передбачає певні гарантії для осіб, які конфіденційно співпрацювали саме з розвідувальними органами України. Водночас аналогічних гарантій не мають цивільні особи, які виконували конфіденційні завдання для Служби безпеки України, оскільки СБУ є контррозвідувальним, а не розвідувальним органом.

Автори законопроєкту наголошують, що з початку тимчасової окупації українських територій та проведення АТО й ООС оперативні підрозділи СБУ та розвідувальні органи активно залучали цивільних осіб до виконання конфіденційних завдань. Частина таких людей була викрита, потрапила в полон, зазнала катувань або досі перебуває в місцях несвободи. При цьому багато хто не може отримати належний соціальний захист через відсутність законодавчих механізмів або неможливість документально підтвердити факт співпраці.

Статус УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни поширять і на конфідентів контррозвідки

Однією з ключових новел є внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Законопроєкт пропонує надати право на статус учасника бойових дій особам, які були залучені до конфіденційного співробітництва не лише з розвідувальними, а й з контррозвідувальними органами України та виконували відповідні завдання на тимчасово окупованих територіях, у районах проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії або в інших місцях ведення бойових дій.

Аналогічно пропонується поширити право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни на конфідентів контррозвідки, які отримали поранення, контузію, каліцтво чи інші ушкодження здоров’я під час виконання відповідних завдань.

При цьому порядок надання таких статусів має визначити Кабінет Міністрів України у спосіб, який не допускатиме розкриття факту конфіденційного співробітництва.

Окремі гарантії вперше закріплять у Законі «Про контррозвідувальну діяльність»

Законопроєкт пропонує доповнити Закон «Про контррозвідувальну діяльність» новою статтею 10-1, яка комплексно регулюватиме соціальний і правовий захист конфідентів контррозвідки.

Зокрема, законопроєкт гарантує нерозголошення факту конфіденційного співробітництва та передбачає можливість застосування спеціальних заходів безпеки щодо таких осіб і їхніх близьких родичів. Крім того, конфіденти матимуть право на отримання статусу учасника бойових дій та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени їхніх сімей — на одноразову грошову допомогу і медичне забезпечення у разі загибелі, встановлення інвалідності чи втрати працездатності конфідента.

Також документ передбачає, що держава сприятиме звільненню осіб, затриманих, заарештованих або засуджених на тимчасово окупованих територіях України чи за кордоном під час виконання контррозвідувальних завдань, а завдані їм збитки відшкодовуватимуться за рахунок коштів державного бюджету.

Окремо пропонується запровадити можливість спрощеного набуття громадянства України або отримання статусу біженця чи притулку для іноземців, які зробили вагомий внесок у захист України.

Захист поширять на тих, кого затримали на окупованих територіях

Ще одна важлива зміна стосується Закону «Про розвідку».

Наразі закон прямо передбачає сприяння держави у звільненні конфідентів, яких затримали чи засудили за кордоном. Законопроєкт розширює ці гарантії також на випадки затримання, арешту чи засудження на тимчасово окупованій території України. Одночасно уточнюється порядок відшкодування шкоди таким особам за рахунок державного бюджету.

Крім цього, пропонується встановити, що всі особи, які співпрацювали з розвідувальними органами починаючи з 19 лютого 2014 року, матимуть право на повний обсяг соціального і правового захисту, передбачений Законом «Про розвідку».

Презумпція достовірності відомостей під час отримання соціального захисту

Окремої уваги заслуговує запропонований механізм підтвердження права на соціальний захист.

Законопроєкт пропонує закріпити одразу в кількох законах принцип, відповідно до якого достовірність відомостей, повідомлених особою, залученою до конфіденційного співробітництва, презюмується під час адміністративної процедури. Якщо державний орган не погоджується з такими відомостями, саме на нього покладається обов’язок довести їх недостовірність.

У пояснювальній записці зазначається, що така новела покликана вирішити проблему втрати документів, загибелі кураторів чи інших обставин, які унеможливлюють документальне підтвердження факту конфіденційної співпраці.

Додатковий захист для осіб, які перебували в полоні

Зміни також пропонуються до Закону «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України».

Його дію планують прямо поширити на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яких було позбавлено особистої свободи саме у зв’язку з виконанням діяльності, пов’язаної з конфіденційним співробітництвом із розвідувальними або контррозвідувальними органами чи виконанням завдань руху опору.

Одночасно визначаються особливості підтвердження таких обставин за допомогою довідок відповідних органів та застосування презумпції достовірності повідомлених особою відомостей.

Що ще передбачають прикінцеві положення

Прикінцевими положеннями пропонується встановити, що нові гарантії поширюватимуться і на осіб, яких було залучено до конфіденційного співробітництва до набрання чинності законом, але не раніше 19 лютого 2014 року.

Кабінет Міністрів України після ухвалення закону повинен буде протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність із новими положеннями та створити ефективний механізм документального підтвердження конфіденційного співробітництва, який одночасно забезпечуватиме нерозголошення такої інформації та можливість реалізації права на соціальний захист.

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