Сам факт мобілізації не заважає стати опікуном, але цього недостатньо: ВС пояснив, коли військовослужбовцю можуть відмовити

ВС підтвердив, що мобілізований військовослужбовець може бути опікуном, однак лише за наявності належно обґрунтованого подання органу опіки та доказів його здатності виконувати такі обов'язки.

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Питання призначення опікунів над недієздатними особами набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану, коли кандидатами на опіку нерідко є військовослужбовці. У постанові від 28 липня 2026 року у справі № 465/6931/24 Третя судова палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду роз’яснила, за яких умов мобілізована особа може бути призначена опікуном та які обставини суд зобов’язаний перевірити.

Обставини справи

Батько звернувся до суду із заявою про визнання свого повнолітнього сина недієздатним та просив призначити його опікуном чоловіка племінниці сина. Заявник зазначав, що син є особою з інвалідністю І групи з дитинства, страждає на психічне захворювання та потребує постійного догляду. Самі батьки через похилий вік і стан здоров’я, за їхніми словами, вже не можуть забезпечувати належну опіку.

На думку заявника, саме кандидат в опікуни підтримував тісні стосунки із його сином, здійснював догляд, користувався його довірою та міг забезпечити належне піклування. Орган опіки та піклування також подав до суду подання про доцільність призначення цієї особи опікуном.

Суд першої інстанції визнав сина заявника недієздатним, однак відмовив у призначенні запропонованого кандидата опікуном. Апеляційний суд погодився з таким висновком. Батьки недієздатного та кандидат в опікуни оскаржили ці рішення до Верховного Суду лише в частині відмови у призначенні опікуна.

Позиція Верховного Суду

ВС вказав, що системний аналіз частини першої статті 60 ЦК України та частини першої статті 300 ЦПК України дає підстави для висновку, що обов’язковою умовою призначення судом конкретної фізичної особи опікуном над недієздатною фізичною особою є наявність подання органу опіки та піклування щодо доцільності призначення саме цієї особи опікуном.

Суд зазначив, що подання органу опіки та піклування має рекомендаційний характер та не може бути самостійним засобом захисту порушеного права. Цьому документу може бути надана лише оцінка в сукупності з іншими доказами у справі під час вирішення по суті питання, для якого він був складений.

ВС зазначив, що перелік обмежень для призначення опікуном, визначений статтею 64 ЦК України, є вичерпним і не містить такої підстави, як проходження військової служби.

Суд вказав, що конструкція цієї статті не передбачає обмеження у призначенні особи опікуном через перебування останньої на військовій службі, у тому числі у зв’язку із мобілізацією.

ВС зазначив, що факт перебування на військовій службі за мобілізацією не є законодавчою перешкодою для призначення опікуном. Більше того, законодавство передбачає механізм реалізації права на опіку не шляхом обмеження чи заборони призначення мобілізованого військовослужбовця опікуном, а шляхом визначення такої підстави для його звільнення з військової служби.

Законодавство про військову службу, мобілізацію і мобілізаційну підготовку не тільки не забороняє призначати військовослужбовця опікуном, а встановлює наслідки такого призначення — звільнення особи з військової служби, у тому числі за мобілізацією.

Водночас Верховний Суд наголосив, що при призначенні опікуна необхідно враховувати, зокрема особисті взаємини між опікуном і підопічним, які забезпечать нормальне життєзабезпечення підопічного. Можливість особи здійснювати повноваження опікуна перевіряються органом опіки та піклування, який висловлює пропозиції про доцільність призначення опікуна.

Суд зазначив, що при внесенні подання орган опіки та піклування має якнайкраще врахувати інтереси особи, над якою встановлюється опіка. Таке подання повинне бути належним чином обґрунтованим і відповідати вимогам закону щодо його змісту.

Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій, що у цій справі подання органу опіки та піклування не містило належного обґрунтування, чому саме запропонований кандидат повинен бути призначений опікуном, не містило аналізу його можливості виконувати такі обов’язки, не враховувало наявність інших близьких осіб, які могли б здійснювати опіку, та не підтверджувало належної перевірки кандидата відповідно до Правил опіки та піклування.

ВС також звернув увагу, що кандидат в опікуни є чоловіком племінниці недієздатного, тобто безпосередньо не перебуває з ним у родинних відносинах. Крім того, недієздатний із народження проживає разом із батьками, тоді як кандидат проживає окремо та проходить військову службу. Матеріали справи не містили обґрунтованих пояснень, яким чином він має намір здійснювати постійну опіку.

Також суди встановили, що матеріали справи не містять належних доказів неможливості батьків здійснювати опіку. Саме посилання на пенсійний вік і наявність захворювань не підтверджують, що вони не можуть виконувати функції опікунів. Крім того, сторони не надали доказів, які підтверджували б особисті взаємини між кандидатом в опікуни та підопічним.

Окремо Верховний Суд послався на правову позицію Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, згідно з якою сам по собі факт проходження військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації не може бути підставою для відмови у призначенні його опікуном над особою, визнаною недієздатною.

У таких справах необхідно з’ясувати наявність інших осіб, які можуть бути опікунами, оцінити їх здатність виконувати функції саме опікуна, дослідити дійсність намірів військовослужбовця щодо забезпечення прав та інтересів підопічного та врахувати критерії, визначені Правилами опіки та піклування.

Таким чином, Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення попередніх інстанцій — без змін.

Суд підтвердив, що мобілізація або проходження військової служби не є самостійною підставою для відмови у призначенні опікуном. Водночас призначення можливе лише за умови належно мотивованого подання органу опіки та достатніх доказів того, що саме кандидат здатний забезпечити належний захист прав та інтересів недієздатної особи, виходячи насамперед із її найкращих інтересів.

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