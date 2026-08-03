  1. Публікації
  2. / Судова практика

Сам факт мобілізації не заважає стати опікуном, але цього недостатньо: ВС пояснив, коли військовослужбовцю можуть відмовити

20:00, 3 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС підтвердив, що мобілізований військовослужбовець може бути опікуном, однак лише за наявності належно обґрунтованого подання органу опіки та доказів його здатності виконувати такі обов'язки.
Сам факт мобілізації не заважає стати опікуном, але цього недостатньо: ВС пояснив, коли військовослужбовцю можуть відмовити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання призначення опікунів над недієздатними особами набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану, коли кандидатами на опіку нерідко є військовослужбовці. У постанові від 28 липня 2026 року у справі № 465/6931/24 Третя судова палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду роз’яснила, за яких умов мобілізована особа може бути призначена опікуном та які обставини суд зобов’язаний перевірити.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Батько звернувся до суду із заявою про визнання свого повнолітнього сина недієздатним та просив призначити його опікуном чоловіка племінниці сина. Заявник зазначав, що син є особою з інвалідністю І групи з дитинства, страждає на психічне захворювання та потребує постійного догляду. Самі батьки через похилий вік і стан здоров’я, за їхніми словами, вже не можуть забезпечувати належну опіку.

На думку заявника, саме кандидат в опікуни підтримував тісні стосунки із його сином, здійснював догляд, користувався його довірою та міг забезпечити належне піклування. Орган опіки та піклування також подав до суду подання про доцільність призначення цієї особи опікуном.

Суд першої інстанції визнав сина заявника недієздатним, однак відмовив у призначенні запропонованого кандидата опікуном. Апеляційний суд погодився з таким висновком. Батьки недієздатного та кандидат в опікуни оскаржили ці рішення до Верховного Суду лише в частині відмови у призначенні опікуна.

Позиція Верховного Суду

ВС вказав, що системний аналіз частини першої статті 60 ЦК України та частини першої статті 300 ЦПК України дає підстави для висновку, що обов’язковою умовою призначення судом конкретної фізичної особи опікуном над недієздатною фізичною особою є наявність подання органу опіки та піклування щодо доцільності призначення саме цієї особи опікуном.

Суд зазначив, що подання органу опіки та піклування має рекомендаційний характер та не може бути самостійним засобом захисту порушеного права. Цьому документу може бути надана лише оцінка в сукупності з іншими доказами у справі під час вирішення по суті питання, для якого він був складений.

ВС зазначив, що перелік обмежень для призначення опікуном, визначений статтею 64 ЦК України, є вичерпним і не містить такої підстави, як проходження військової служби.

Суд вказав, що конструкція цієї статті не передбачає обмеження у призначенні особи опікуном через перебування останньої на військовій службі, у тому числі у зв’язку із мобілізацією.

ВС зазначив, що факт перебування на військовій службі за мобілізацією не є законодавчою перешкодою для призначення опікуном. Більше того, законодавство передбачає механізм реалізації права на опіку не шляхом обмеження чи заборони призначення мобілізованого військовослужбовця опікуном, а шляхом визначення такої підстави для його звільнення з військової служби.

Законодавство про військову службу, мобілізацію і мобілізаційну підготовку не тільки не забороняє призначати військовослужбовця опікуном, а встановлює наслідки такого призначення — звільнення особи з військової служби, у тому числі за мобілізацією.

Водночас Верховний Суд наголосив, що при призначенні опікуна необхідно враховувати, зокрема особисті взаємини між опікуном і підопічним, які забезпечать нормальне життєзабезпечення підопічного. Можливість особи здійснювати повноваження опікуна перевіряються органом опіки та піклування, який висловлює пропозиції про доцільність призначення опікуна.

Суд зазначив, що при внесенні подання орган опіки та піклування має якнайкраще врахувати інтереси особи, над якою встановлюється опіка. Таке подання повинне бути належним чином обґрунтованим і відповідати вимогам закону щодо його змісту.

Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій, що у цій справі подання органу опіки та піклування не містило належного обґрунтування, чому саме запропонований кандидат повинен бути призначений опікуном, не містило аналізу його можливості виконувати такі обов’язки, не враховувало наявність інших близьких осіб, які могли б здійснювати опіку, та не підтверджувало належної перевірки кандидата відповідно до Правил опіки та піклування.

ВС також звернув увагу, що кандидат в опікуни є чоловіком племінниці недієздатного, тобто безпосередньо не перебуває з ним у родинних відносинах. Крім того, недієздатний із народження проживає разом із батьками, тоді як кандидат проживає окремо та проходить військову службу. Матеріали справи не містили обґрунтованих пояснень, яким чином він має намір здійснювати постійну опіку.

Також суди встановили, що матеріали справи не містять належних доказів неможливості батьків здійснювати опіку. Саме посилання на пенсійний вік і наявність захворювань не підтверджують, що вони не можуть виконувати функції опікунів. Крім того, сторони не надали доказів, які підтверджували б особисті взаємини між кандидатом в опікуни та підопічним.

Окремо Верховний Суд послався на правову позицію Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, згідно з якою сам по собі факт проходження військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації не може бути підставою для відмови у призначенні його опікуном над особою, визнаною недієздатною.

У таких справах необхідно з’ясувати наявність інших осіб, які можуть бути опікунами, оцінити їх здатність виконувати функції саме опікуна, дослідити дійсність намірів військовослужбовця щодо забезпечення прав та інтересів підопічного та врахувати критерії, визначені Правилами опіки та піклування.

Таким чином, Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення попередніх інстанцій — без змін.

Суд підтвердив, що мобілізація або проходження військової служби не є самостійною підставою для відмови у призначенні опікуном. Водночас призначення можливе лише за умови належно мотивованого подання органу опіки та достатніх доказів того, що саме кандидат здатний забезпечити належний захист прав та інтересів недієздатної особи, виходячи насамперед із її найкращих інтересів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд військові призов судова практика опіка над дітьми мобілізація військова служба

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]