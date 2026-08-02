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У Міноборони визнали необхідність заміни правил ВЛК, які створювалися в умовах мирного часу

11:00, 2 серпня 2026
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Міністерство планує переглянути порядок оглядів, оскарження рішень ВЛК і механізми відповідальності членів комісій.
У Міноборони визнали необхідність заміни правил ВЛК, які створювалися в умовах мирного часу
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Міністерство оборони України створює міжвідомчу робочу групу, яка має розробити нову процедуру проведення військово-лікарської експертизи. Нові правила мають врегулювати питання видачі документів за результатами огляду, направлення на повторну ВЛК, перевірки медичної складової рішень комісій та відповідальності членів ВЛК.

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За словами представниці Міноборони Крістіни Сапоненко, чинне Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затверджене наказом Міноборони №402 від 14 серпня 2008 року, у майбутньому буде замінене. Водночас швидка зміна документа може створити ризики для стабільної роботи системи, тому зараз у Міністерстві розробляють концепцію нового порядку, яку винесуть на громадське обговорення.

У Міноборони зазначають, що чинні правила були розроблені в умовах мирного часу, а розклад хвороб був розрахований для звичайного призову на строкову службу.

Перевірятимуть не лише процедуру, а й медичну обґрунтованість рішень

Крістіна Сапоненко звернула увагу, що суди під час розгляду спорів переважно перевіряють дотримання процедури проведення ВЛК. Однак цього може бути недостатньо, оскільки спірне рішення часто пов’язане з медичними показниками та особливостями розвитку захворювання. Тому потрібно визначити механізм медичної експертизи таких рішень.

Окрім того, Центральна ВЛК зараз працює на рівні регіональних комісій, виконує ті самі функції та одночасно здійснює контроль. Тому Центральну ВЛК потрібно розвантажити та виокремити її координаційні й контрольні функції. Це могло б дати їй змогу додатково проводити медичну експертизу спірних рішень.

Хочуть гарантувати видачу документів після ВЛК

Однією з проблем у роботі ВЛК адвокати назвали невидачу військовозобов’язаним документів із результатами медичного огляду.

У НААУ зазначили, що без довідки ВЛК особа фактично не може повноцінно оскаржити рішення про придатність до військової служби. Тому обов’язкову видачу таких документів хочуть закріпити та визначити, що невручена постанова не повинна виконуватися.

Також адвокати звернули увагу на проблему періоду між оформленням свідоцтва про хворобу та його затвердженням. Військовослужбовці можуть опинятися у ситуації, коли нова комісія не враховує попередні медичні висновки.

Окремим питанням залишається встановлення причинного зв’язку захворювань або травм із проходженням військової служби та участю у бойових діях.

Також проблеми виникають і через результати первинного огляду при мобілізації.

Якщо людину визнають придатною, надалі для встановлення причинного зв’язку адвокату доводиться підтверджувати, що станом на дату мобілізації відповідного захворювання в неї не було. При цьому скарги щодо встановлення причинного зв’язку можуть розглядатися регіональними ВЛК близько року.

Найбільше скарг стосується направлення на ВЛК

За перші шість місяців роботи Офіс Військового омбудсмана отримав близько 12 тисяч звернень. 23% із них стосувалися медичної сфери.

Серед медичних скарг найбільше — 43% — пов’язані з отриманням направлення на проходження ВЛК. Також військові звертаються щодо направлення на лікування, роботи посадових осіб комісій, медичного забезпечення та самої процедури огляду.

У Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у свою чергу зазначили, що протягом 2025 року надійшло 6127 звернень, а у 2026 році станом на липень — близько 3500. І майже кожне друге звернення цього року стосувалося проходження ВЛК.

Для членів ВЛК можуть запровадити відповідальність

Під час обговорення також порушили питання відповідальності членів військово-лікарських комісій.

Як варіант пропонують створити окремий механізм дисциплінарної відповідальності для членів ВЛК. Серед можливих заходів: звільнення, заборона працювати у складі комісій або тимчасове позбавлення права займатися відповідною практикою.

Водночас у Міноборони наголосили, що кожна ланка ВЛК має розуміти наслідки своїх рішень. Одним із можливих механізмів розглядають залежність оплати від якості проведеного огляду: якщо медичну послугу надали неналежно, вона не повинна оплачуватися в повному обсязі. Для цього до роботи необхідно залучити Міністерство охорони здоров’я та НСЗУ.

Водночас у Міноборони наголосили, що медицину не слід криміналізувати, оскільки тоді лікарі можуть відмовлятися працювати у ВЛК.

Оновлять правила для військових за кордоном

Окремі зміни планують запровадити для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні за кордоном.

У Міноборони повідомили, що проєкт змін до Положення планують найближчими днями направити на зовнішнє погодження. У ньому мають визначити порядок проведення ВЛК для встановлення придатності військовослужбовців, які перебувають за кордоном, і залучити до цієї роботи гарнізонні ВЛК.

Також міністерство планує замінити чинний експериментальний механізм дистанційної ВЛК, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1125. За оцінкою Міноборони, ця модель на практиці не дала очікуваного результату.

Передбачається внести зміни до Порядку направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабміну від 05.04.2022 №411. Перед направленням військовослужбовця на реабілітацію за кордон пропонується проводити ВЛК в Україні, щоб надалі не виникало проблем із документами.

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