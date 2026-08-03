Верховна Рада працює над новими правилами користування надрами: що буде зі спецдозволами та земельними витратами

Документ пропонує комплексні зміни до законодавства про нафтогазову галузь – від нових правил користування надрами до розширення державної підтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Фото: nadra info

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У Верховній Раді пропонують суттєво оновити правила користування надрами. На сайті ВР зареєстрований законопроєкт №15454, який передбачає зміни до Кодексу України про надра та низки інших законодавчих актів, які мають зробити систему отримання спеціальних дозволів більш прогнозованою, деталізованою та зрозумілою як для держави, так і для бізнесу.

Документ стосується практично всіх ключових етапів роботи надрокористувачів – від формування ділянок надр і проведення електронних аукціонів до внесення змін у спеціальні дозволи, продовження строків користування та реалізації угод про розподіл продукції.

Ділянка надр вперше отримує чітке визначення

Однією з базових новацій законопроєкту є поява в Кодексі окремого визначення поняття «ділянка надр». Наразі Кодекс містить лише визначення самих надр як частини земної кори. Законопроєкт пропонує деталізувати, що ділянка надр – це просторово визначена частина земної кори, яка має встановлені географічні координати, площу, межі та глибину, на яку може поширюватися спеціальний дозвіл.

Фактично це означає, що кожен об’єкт користування буде чітко окреслений ще до моменту виставлення його на аукціон.

Аукціони стануть більш відкритими

Суттєві зміни пропонуються і щодо проведення електронних торгів. Законопроєкт прямо передбачає, що система електронних аукціонів повинна забезпечувати постійний відкритий доступ спостерігачів до перебігу торгів. Крім цього: кожне оголошення стосуватиметься лише одного лота, інформація про ділянку надр формуватиметься на підставі повного пакета аукціонної документації, пакет документів міститиме значно більше технічної інформації про об’єкт.

Автори документа пояснюють це необхідністю зробити процедуру максимально прозорою та мінімізувати можливість неоднозначного трактування параметрів ділянки.

Для різних корисних копалин – різні строки проведення аукціонів

Проєкт також змінює часові рамки між оголошенням аукціону та його проведенням. Передбачається, що електронні торги відбуватимуться:

через 90 календарних днів – для нафти, природного газу та конденсату; через 60 календарних днів – для ділянок стратегічного та критичного значення;

через 20 календарних днів – для інших видів корисних копалин.

Якщо перший аукціон не відбудеться, повторний призначатиметься вже через 15 календарних днів, аналогічний строк передбачений і для другого повторного аукціону.

Таким чином законопроєкт одночасно залишає більше часу на підготовку до складних аукціонів щодо стратегічних ресурсів і скорочує очікування для інших категорій надр.

Один учасник – не причина скасовувати торги

Ще одна принципова зміна стосується випадків, коли на аукціон реєструється лише один претендент. Сьогодні такі ситуації фактично означають зрив торгів.

Законопроєкт пропонує інший підхід. Якщо після завершення прийому заявок зареєстрований лише один учасник, система автоматично формує протокол, а аукціон вважається таким, що відбувся. Переможцем стає єдиний учасник, якщо його закрита цінова пропозиція не нижча за стартову ціну. При цьому остаточна вартість дозволу визначатиметься як його пропозиція, збільшена на один крок аукціону.

Таким чином уряд прагне уникнути ситуацій, коли через відсутність конкуренції процес доводиться запускати повторно.

Нові вимоги до документів

Проєкт також деталізує пакет документів, який необхідно подавати для ініціювання продажу спецдозволу. Зокрема, ситуаційний план має містити:

межі ділянки надр

географічні координати кутових точок у системі WGS 84

площу ділянки

для підземних вод – координати водозабірних споруд.

Крім цього, дозвільний орган повинен формувати аукціонну документацію із використанням державних геопросторових даних та зазначати інформацію про природоохоронні території, об’єкти культурної спадщини та прибережні захисні смуги.

Документ також змінює строки прийняття окремих адміністративних рішень. Зокрема, рішення про оголошення аукціону пропонується приймати не протягом 25, а протягом 30 робочих днів. Водночас передбачено, що якщо останній день будь-якого процесуального строку припадає на вихідний або святковий день, він переноситься на найближчий робочий.

Зміни до спецдозволів

Законопроєкт розширює перелік випадків, коли можна вносити зміни до спеціального дозволу на користування надрами. Новою підставою стане укладення угоди про розподіл продукції за рішенням Кабінету Міністрів.

Також уточнюється порядок внесення змін до угоди про умови користування надрами. Окрім виправлення технічних помилок, зміни можна буде вносити у разі:

необхідності виключення положень, які втратили актуальність через зміни законодавства

інших випадків, прямо передбачених Кодексом про надра.

При цьому замість простого внесення інформації до державного реєстру передбачається підписання угоди в новій редакції.

Автоматичне продовження більше не для всіх

Спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин надається після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин у встановленому законодавством порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин Державною комісією України по запасах корисних копалин, за умови подальшого затвердження нею таких запасів, на підставі спеціального дозволу на користування надрами.

Окремо законопроєкт уточнює правила продовження строку дії спеціальних дозволів. Загальне правило залишається незмінним – спеціальні дозволи на геологічне вивчення не продовжуються. Водночас робиться виняток для випадків автоматичного продовження, передбачених іншими нормами Кодексу.

При цьому власник такого спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, корисних копалин з подальшим видобуванням (промислову розробку родовищ) має право на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на підставі пункту 1 частини першої статті 162 цього Кодексу, якщо він, незалежно від дати затвердження запасів корисних копалин, подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин у визначений законом строк.

Крім того, документ уточнює підстави для відмови у продовженні строку дії спецдозволів та внесенні змін до них, а також передбачає втрату права на отримання чи продовження дозволу у разі несплати відповідного збору протягом 30 робочих днів.

Гарантії для стратегічних інвесторів

Окремий блок змін стосується інвесторів, які працюватимуть із ділянками стратегічного або критичного значення та нафтогазоносними надрами.

Для них пропонується закріпити принцип законодавчої стабільності. Фактично передбачається, що протягом строку дії спецдозволу застосовуватиметься законодавство, чинне на момент його отримання, за винятком випадків, коли нові норми:

зменшують податкове навантаження

спрощують регулювання

пом’якшують відповідальність надрокористувача

стосуються питань оборони, національної безпеки, екології або податкового законодавства.

Також пропонується обмежити можливість місцевих органів влади ухвалювати рішення, які звужують права надрокористувачів, визначені спеціальними дозволами або угодами про користування надрами.

Одним із найбільш дискусійних блоків законопроєкту №15454 є зміни до перехідних положень Кодексу України про надра. Вони стосуються тих компаній, які вже працюють на підставі спеціальних дозволів, а також потенційних інвесторів у стратегічні родовища.

Коли спецдозвіл можна буде отримати без аукціону

Документ зберігає право окремих надрокористувачів отримати дозвіл на видобування без участі в електронних торгах. Йдеться про випадки, коли компанія: уже має спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, за власний кошт виконала геологічне вивчення ділянки, провела оцінку запасів, яку затвердила Державна комісія України по запасах корисних копалин, звернулася за спеціальним дозволом на видобування у визначений законом строк.

При цьому законопроєкт уточнює, що така можливість поширюватиметься і на нафтогазоносні надра, а формулювання норм стане більш чітким.

Нові правила для власників старих спецдозволів

Окремі положення стосуються власників спеціальних дозволів, які були отримані ще до внесення змін до законодавства. Якщо вони ще не затвердили запаси корисних копалин, але дія їхнього дозволу продовжувалася не більше одного разу, вони також матимуть можливість отримати новий дозвіл без проведення аукціону. Втім тепер законопроєкт встановлює конкретний строк – не пізніше 24 місяців після набрання законом чинності.

Таким чином законодавець фактично встановлює перехідний період для завершення вже розпочатих проєктів.

Окремі правила для наукових полігонів

Ще одна новела стосується користувачів надр, які працюють на підставі спеціальних дозволів для створення геологічних територій або об’єктів, що мають наукове значення. Для них також пропонується можливість отримати дозвіл на видобування без проведення аукціону, якщо за власний рахунок були виконані геологічні дослідження та затверджені запаси.

Водночас скористатися таким правом можна буде лише протягом двох років після введення закону в дію.

Гірничі відводи уточнюють

Документ також уточнює правила щодо гірничих відводів. Якщо зараз Кодекс лише визначає, що вони необхідні для підземного способу розробки родовищ, то законопроєкт конкретизує, що це стосується шахт та рудників. Крім того, окремо зазначається, що в межах гірничого відводу допускається проходження гірничих виробок.

Нові правила поводження із супутньо-пластовими водами

Окремий блок змін стосується роботи із супутньо-пластовими водами. Якщо зараз користувачі надр можуть без спеціального дозволу на водокористування видобувати мінералізовані підземні води для потреб нафтогазової галузі та закачувати супутні й стічні води назад у пласти, то законопроєкт значно розширює ці можливості.

Пропонується прямо дозволити повернення супутньо-пластових вод не лише в межах власної ділянки надр, а й до іншої нафтогазоносної ділянки, де облаштована спеціальна поглинальна свердловина. Водночас встановлюється вимога: така вода повинна відповідати показникам, визначеним у проєктній документації відповідної ділянки.

Зміни щодо строків дії спецдозволів

Самі строки користування надрами фактично залишаються незмінними – до 20 років для проєктів на суходолі та до 30 років для робіт на континентальному шельфі й у виключній морській економічній зоні.

Водночас законопроєкт приводить термінологію у відповідність до чинного законодавства, замінюючи слово «суша» на «суходіл».

Менше підстав для зупинення спецдозволів

Ще одна зміна стосується підстав для тимчасового зупинення спеціального дозволу. Із відповідної статті пропонується виключити вимогу щодо обов’язкової наявності акта про надання гірничого відводу як окремої підстави для зупинення права користування надрами.

Залишаються інші вимоги – наявність документів на земельну ділянку, висновку з оцінки впливу на довкілля та інших документів, передбачених законодавством.

Також уточнюється порядок поновлення дії спеціального дозволу після усунення порушень або зміни санкційних обмежень щодо надрокористувача.

Оновлюються правила спеціальних інвестиційних договорів

Законопроєкт також пропонує внести зміни до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями». Зокрема, серед форм державної підтримки з’являється новий механізм – можливість звільнення інвестора від відшкодування збитків власникам земель державної та комунальної власності під час реалізації інвестиційного проєкту.

Водночас така пільга не поширюватиметься на компенсацію вартості житлових будинків, виробничих будівель та інших споруд. Крім цього, законопроєкт дозволяє змінювати форми державної підтримки вже після укладення спеціального інвестиційного договору шляхом внесення змін до нього.

Також до загального обсягу державної підтримки пропонується включати суми коштів, які не надходять до бюджетів через звільнення інвестора від відшкодування відповідних земельних збитків.

Фактично законопроєкт №15454 пропонує масштабне оновлення правил роботи ринку надрокористування. Автори документа очікують, що запропоновані зміни зроблять процедури більш прогнозованими, скоротять адміністративні бар’єри та підвищать інвестиційну привабливість українського сектору надрокористування, водночас залишивши державі контроль за використанням стратегічних природних ресурсів.

Якщо Верховна Рада підтримає документ, значна частина процедур у сфері користування надрами буде здійснюватися вже за новими правилами.

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