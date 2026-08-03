Виплати за єВідновленням можуть поширити на житло, знищене ще у 2014 році: законопроєкт готовий, але бракує грошей

Механізм компенсації за пошкоджене та знищене житло може суттєво змінитися: законопроєкт передбачає поширення компенсацій на майно, знищене з початку російської агресії у 2014 році, а також низку змін до програми «єВідновлення».

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Попри публічні заклики розширити програму «єВідновлення» на житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях, законопроєкт №13136, який має запровадити такі зміни, понад рік залишається без розгляду.

Законопроєкт зареєстрували ще 26 березня 2025 року. Документ уже отримав висновки Головного науково-експертного управління та профільного комітету Верховної Ради. Крім того, його включили до порядку денного п’ятнадцятої сесії Верховної Ради IX скликання. Водночас станом на 30 липня 2026 року парламент його ще не розглянув.

Йдеться про внесення змін до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», а також до низки інших законодавчих актів щодо удосконалення механізму надання компенсацій та обліку нерухомого майна.

Необхідність внесення змін обґрунтовано тим, що чинний Закон № 2923 заклав механізм компенсації за пошкоджене та знищене майно, однак практика його застосування виявила низку прогалин.

Зокрема, йдеться про необхідність поширити компенсацію на об’єкти, пошкоджені або знищені з 19 лютого 2014 року, запровадити механізми комплексного відновлення багатоквартирних будинків, а також удосконалити процедури, щоб усунути бюрократичні перешкоди та прискорити розгляд заяв.

Компенсацію пропонують поширити на житло, знищене з 2014 року

Однією з ключових новацій законопроєкту є поширення механізму компенсації на житло, пошкоджене або знищене починаючи з 19 лютого 2014 року. Автори прямо називають чинні обмеження дискримінаційними та пропонують скасувати їх.

Фактично це означає, що механізм компенсації має охопити майно, яке було втрачено з початку російської збройної агресії, зокрема на територіях, окупованих ще у 2014 році.

Крім того, законопроєкт пропонує замінити у законі формулювання «бойові дії, терористичні акти, диверсії» ширшим поняттям — «збройна агресія». На думку авторів, це дозволить враховувати не лише руйнування від застосування зброї, а й випадки, коли житло було втрачено через дії або бездіяльність окупаційних адміністрацій, наприклад знесення будинків чи їхнє доведення до непридатного стану.

Дистанційне обстеження замість виїзду комісії

Ще одна важлива зміна стосується об’єктів, доступ до яких наразі неможливий.

Законопроєкт пропонує запровадити використання інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, а також дозволити проводити фото- та відеофіксацію знищеного майна на територіях бойових дій одним або кількома членами комісії, а не обов’язково всім її складом.

Крім того, пропонується заборонити відмовляти у прийнятті заяви про компенсацію через неможливість її розгляду, відсутність фінансування або неможливість провести обстеження на момент подання документів.

Також передбачається запровадження особливостей компенсації за об’єкти нерухомості, розташовані у багатоквартирних будинках. Такі будинки пропонується відновлювати комплексно, включаючи нежитлові приміщення та приміщення, що належать юридичним особам. У разі відмови власника єдиного житла у багатоквартирному будинку від відновленої квартири йому пропонують надавати житловий сертифікат для придбання нового житла, а відновлену квартиру передавати у комунальну власність для використання як соціальне житло.

Крім того, законопроєкт пропонує доповнити перелік отримувачів компенсації іноземцями та особами без громадянства, які законно проживають в Україні, а також юридичними особами. Водночас таке право не поширюватиметься на осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Пріоритет — тим, хто втратив єдине житло

Законопроєкт також змінює підхід до черговості виплат. Першочергово компенсацію пропонується надавати за житло, яке є єдиним місцем проживання сім’ї. Автори законопроєкту вважають, що це дозволить справедливіше розподіляти обмежені бюджетні ресурси.

Також пропонується збільшити строк подання заяв після припинення або скасування воєнного стану з одного до трьох років та заборонити накладати арешт не лише на кошти спеціального рахунку, а й на сам житловий сертифікат.

Проблема фінансування

Попри запропоновані зміни, автори визнають, що законопроєкт не вирішує проблему дефіциту коштів. Зокрема, до проєкту закону не подано окремого документа щодо фінансово економічного обґрунтування.

Зокрема, наявний обсяг фінансування не покриває всіх потреб, спричинених масштабними руйнуваннями, а після ухвалення закону компенсації здійснюватимуться відповідно до фінансових можливостей держави. Водночас автори вважають, що запропонований пріоритет виплат за єдине житло дозволить більш справедливо розподіляти наявні ресурси.

Законопроєкт рекомендують ухвалити у першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту включити до порядку денного та прийняти у першому читанні за основу законопроєкт № 13136.

Водночас Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради висловило до законопроєкту зауваження, Комітет з питань бюджету вказав на його вплив на видатки державного та місцевих бюджетів, а Міністерство розвитку громад та територій України не підтримало законодавчу ініціативу.

Законопроєкт може стати дієвим механізмом компенсації за житло, пошкоджене або знищене на тимчасово окупованих територіях, однак питання його реалізації залишається відкритим.

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