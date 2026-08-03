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Ігнорування адвокатського запиту не завжди можна оскаржити в суді – ВС

13:30, 3 серпня 2026
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Верховний Суд роз’яснив, чому ненадання відповіді на адвокатський запит не завжди є підставою для позову.
Ігнорування адвокатського запиту не завжди можна оскаржити в суді – ВС
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Ненадання відповіді на адвокатський запит саме по собі не дає підстав для звернення до адміністративного чи цивільного суду з вимогою зобов’язати надати інформацію. Якщо посадова особа проігнорувала адвокатський запит, спеціальним способом захисту є притягнення її до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 КУпАП.

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Такого висновку дійшов Касаційний цивільний суд у постанові від 17 липня 2026 року у справі № 320/30984/25. переглянувши справу за позовом адвоката до Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

За матеріалами справи, адвокат, діючи в інтересах клієнта, подала до ОСББ адвокатський запит, у якому просила надати копії протоколу загальних зборів співвласників, рішення правління про обрання голови, звіти ревізійної комісії, фінансову звітність, відомості про банківські рахунки, залишки коштів, інформацію про всі платежі, а також копії податкових декларацій за 2023–2024 роки. Оскільки відповіді на запит у встановлений законом строк вона не отримала, адвокат звернулася до суду з вимогою визнати бездіяльність ОСББ протиправною та зобов’язати надати всю запитувану інформацію і документи.

Київський окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження. Суд дійшов висновку, що спір не є публічно-правовим, оскільки ОСББ не є суб’єктом владних повноважень, а запитувана інформація не належить до публічної. Шостий апеляційний адміністративний суд погодився з цими висновками та залишив ухвалу без змін.

Висновки Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що ОСББ у цих правовідносинах не є суб’єктом владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України. Суд зазначив, що об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є юридичною особою, створеною власниками квартир і нежитлових приміщень для управління, утримання та використання спільного майна.

Суд дійшов висновку, що інформація, яку адвокат намагалася отримати, не є публічною у розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації». Ця інформація стосується діяльності ОСББ, а право на її отримання регулюється Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» для реалізації співвласниками своїх прав щодо управління спільним майном.

Також Верховний Суд звернув увагу, що відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відмова, несвоєчасне або неповне надання інформації на адвокатський запит тягнуть відповідальність, встановлену законом. Таку відповідальність передбачає стаття 212-3 КУпАП, яка встановлює адміністративну відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації або ненадання відповіді на адвокатський запит. Як зазначив Суд, саме цей механізм є спеціальним способом захисту права адвоката. У разі ненадання відповіді на адвокатський запит адвокат має право звернутися до відповідної ради адвокатів, яка оформлює матеріали про адміністративне правопорушення та передає їх на розгляд суду.

Крім того, Верховний Суд наголосив, що у цій справі позов подано адвокатом від власного імені, хоча адвокатський запит був направлений у зв’язку з наданням правничої допомоги клієнту. Суд вказав, що оскаржувати бездіяльність щодо ненадання інформації адвокат має в інтересах клієнта, а не від власного імені. Якщо ж необхідні документи потрібні для розгляду судової справи, вони можуть бути витребувані судом за відповідним клопотанням учасника процесу.

За результатами розгляду Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу.

Суд змінив мотивувальні частини рішень судів попередніх інстанцій, зазначивши, що вони помилково віднесли спір до цивільної юрисдикції. Водночас Верховний Суд погодився, що цей спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки позивачка обрала неналежний спосіб захисту свого права. В іншій частині судові рішення залишено без змін.

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Верховний Суд адвокат позов судова практика

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