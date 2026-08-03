Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

«Оберіг» автоматично формуватиме матеріали для штрафів ТЦК, а українці за кордоном отримуватимуть консульські послуги лише за наявності ВОД.

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Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 981, яка скасувала попередні акти 2024 року та запровадила новий порядок взаємодії держави з військовозобов’язаними. Документ визначає механізм ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України.

Тобто, нові правила стосуються не лише технічного ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а й встановлюють механізм контролю за громадянами, які перебувають за кордоном.

Розширення функціоналу Реєстру

Реєстр визначено як інформаційно-комунікаційну систему, власником якої є держава в особі Міноборони. Його головними завданнями тепер є не лише облік, а й ідентифікація громадян, інформаційне забезпечення комплектування ЗСУ та формування військово-облікових документів в електронній формі.

Головна мета змін — максимальна автоматизація процесів: від ідентифікації особи до притягнення її до відповідальності. Важливою зміною є те, що Реєстр тепер використовується для формування матеріалів про адміністративні правопорушення, які належать до компетенції ТЦК та СП.

Якщо раніше підготовка документів для притягнення до адміністративної відповідальності значною мірою здійснювалася працівниками ТЦК та СП вручну, то тепер Реєстр може автоматично формувати відповідні матеріали на підставі наявних у ньому відомостей.

Автоматизація здатна прискорити виявлення порушень та оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення. Водночас у разі наявності в Реєстрі застарілих або недостовірних даних існує ризик формування матеріалів щодо осіб, інформація про яких не відповідає фактичним обставинам. Це може потребувати подальшого оскарження або виправлення даних у встановленому законодавством порядку.

Зазначимо, що навіть за наявності порушення правил військового обліку ТЦК та СП зобов’язаний діяти виключно у спосіб, визначений законом. Законодавство передбачає притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 210 та 210-1 КУпАП шляхом складання протоколу або винесення постанови уповноваженою посадовою особою ТЦК та СП. Лише після прийняття такого процесуального рішення відповідні відомості можуть бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До реєстру можуть вноситися дані про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 210 та 210-1 КУпАП із зазначенням дати, номера та змісту протоколу або постанови. Натомість закон не передбачає внесення до Реєстру інформації про нібито «порушення правил військового обліку» без належного оформлення відповідного адміністративного провадження та прийняття передбаченого законом процесуального рішення.

Реєстр перестав бути лише базою даних. Відтепер він виконує не лише облікову, а й процесуальну функцію, забезпечуючи автоматизоване формування матеріалів (документів) у справах про адміністративні правопорушення. Саме ці матеріали використовуються посадовими особами ТЦК та СП під час здійснення провадження та вирішення питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Синхронізація з ДПС та ДМС

Постанова запроваджує механізм разової масштабної актуалізації даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має здійснити разову передачу Міністерству оборони відомостей про громадян України віком від 18 до 60 років, що містяться у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Отримані дані використовуватимуться для актуалізації відомостей Реєстру та формування записів щодо осіб, інформація про яких у ньому відсутня.

Такий механізм дає змогу суттєво розширити повноту Реєстру та автоматично створювати або актуалізовувати записи на підставі інформації з державних реєстрів без необхідності особистого звернення особи до ТЦК та СП.

На практиці це означає, що держава отримує можливість сформувати або актуалізувати облікові записи щодо переважної більшості осіб, які підлягають військовому обліку, використовуючи дані інших державних реєстрів. Це значно скорочує залежність від особистого звернення громадян для внесення первинних відомостей.

Консульські послуги та ВОД

Постанова № 981 деталізує і порядок перевірки військово-облікових документів під час надання консульських послуг громадянам України за кордоном.

Так, чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за вчиненням консульських дій, повинні подати військово-обліковий документ в електронній формі, крім випадків, прямо передбачених законодавством (зокрема, оформлення документів для повернення в Україну).

Консул перевіряє чинність військово-облікового документа через інформаційну систему «е-Консул», яка взаємодіє з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів у режимі реального часу.

Якщо військово-обліковий документ не відповідає встановленим вимогам або законодавство пов’язує можливість вчинення відповідної консульської дії з наявністю чинного документа, у вчиненні такої консульської дії може бути відмовлено.

Постанова фактично інтегрує перевірку військового обліку в процедуру надання більшості консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років. Це означає, що актуальність даних у Реєстрі та наявність чинного військово-облікового документа стають необхідною умовою для отримання значної частини консульських послуг за кордоном.

Автоматичне взяття на військовий облік за кордоном

Однією з головних змін, впроваджених Постановою 981 є запровадження механізму автоматичного взяття на військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном.

Якщо під час звернення до закордонної дипломатичної установи буде встановлено, що відомості про особу відсутні в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, така особа може бути автоматично взята на військовий облік із формуванням відповідного електронного військово-облікового документа.

Постанова передбачає, що таке взяття на військовий облік здійснюється без проходження військово-лікарської комісії. Медичний огляд не є умовою для первинного внесення відомостей до Реєстру та оформлення електронного військово-облікового документа.

Такий механізм дозволить державі здійснювати постановку на військовий облік та формувати електронний військово-обліковий документ дистанційно, без особистого прибуття громадянина до ТЦК та СП або проходження військово-лікарської комісії. Водночас питання визначення придатності до військової служби вирішується в порядку, встановленому законодавством, і не є складовою цієї процедури.

Що означають зміни для військовозобов’язаних?

Інтеграція Реєстру з базами ДПС, ДМС та інших державних органів практично виключає існування прогалин у військовому обліку. Дані автоматично звірятимуться та актуалізуватимуться між державними інформаційними системами.

Для багатьох адміністративних і консульських процедур актуальність військово-облікових даних стає обов’язковою умовою. Звернення за окремими державними послугами одночасно означатиме перевірку і відомостей у Реєстрі.

Запровадження таких нових цифрових механізмів може породити низку практичних питань, зокрема щодо необхідності оперативного виправлення помилок або застарілих відомостей у Реєстрі. Чим більше адміністративних процедур переводиться в електронний формат, тим більшого значення набуває безперебійна робота систем «Трембіта», «е-Консул» та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Технічні збої або некоректні дані можуть безпосередньо впливати на реалізацію прав громадян, зокрема під час отримання консульських послуг за кордоном.

Автоматизація процедур не повинна підміняти передбачений законом порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Помилки в Реєстрі або неналежна перевірка відомостей можуть призвести до необхідності оскарження рішень ТЦК та СП.

Постанова 981 стане серйозним випробуванням як для державних органів, так і для правничої спільноти. Автоматизація військового обліку неминуче збільшить кількість спорів щодо достовірності відомостей Реєстру, законності автоматично сформованих матеріалів про адміністративні правопорушення та рішень, прийнятих на підставі цифрових даних.

Держава фактично завершує перехід до моделі цифрового військового обліку, де ключові процеси ґрунтуються на інтеграції державних реєстрів та автоматизованому обміні інформацією. Водночас ефективність цієї системи визначатиметься не лише її технічними можливостями, а й дотриманням принципу верховенства права, належної правової процедури та гарантій судового захисту.

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