Замість мільйона — 1 200 грн: ВС стягнув з НБУ моральну шкоду через перешкоджання виконанню судового рішення

Касаційний цивільний суд дійшов висновку, що повернення платіжної інструкції без виконання порушило право позивача на виконання судового рішення.

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Повернення без виконання платіжної інструкції державного виконавця може стати підставою для відшкодування моральної шкоди. Такого висновку дійшов Касаційний цивільний суд у справі № 757/39959/23-ц, частково задовольнивши позов до Національного банку України та стягнувши на користь позивача 1 200 грн компенсації.

Обставини справи

У липні 2023 року позивач звернувся до суду з позовом до Національного банку України про відшкодування моральної шкоди. Позов було мотивовано тим, що 13 липня 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва видав виконавчий лист у справі № 761/14537/15-ц про стягнення з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на його користь 1 200 грн судових витрат на професійну правничу допомогу. Після відкриття державним виконавцем виконавчого провадження для примусового виконання цього рішення до НБУ, який обслуговує рахунки Фонду, була направлена платіжна інструкція про примусове списання коштів.

31 серпня 2023 року Національний банк України повернув платіжну інструкцію без виконання, пославшись на статтю 20 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Позивач вважав такі дії безпідставними та зазначав, що НБУ перешкодив виконанню судового рішення, яке набрало законної сили. На його думку, стаття 20 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не встановлює заборони на безспірне списання коштів з рахунків Фонду на виконання судового рішення про стягнення судових витрат.

Посилаючись на завдані йому душевні страждання внаслідок невиконання судового рішення та неправомірних дій НБУ, позивач просив стягнути з відповідача 1 млн грн моральної шкоди.

Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що позивач не довів протиправність дій НБУ, факт заподіяння моральної шкоди, її розмір та причинно-наслідковий зв’язок між діями відповідача і заявленою шкодою. Суд також вказав, що позивач не був позбавлений права оскаржити дії державного виконавця.

Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін. Він погодився з висновками суду першої інстанції та зазначив, що надана позивачем платіжна вимога від 3 жовтня 2017 року не є належним доказом, а як стягувач у виконавчому провадженні позивач мав право захищати свої права у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».

Якого висновку дійшов Верховний Суд

Верховний Суд нагадав, що відповідно до пункту 9 частини другої статті 129 та статті 129-1 Конституції України судове рішення є обов’язковим до виконання, а держава зобов’язана забезпечити його виконання у визначеному законом порядку. Суд також послався на правові позиції Конституційного Суду України, згідно з якими виконання судового рішення є невід’ємною складовою права на судовий захист, а невиконання такого рішення порушує право на справедливий суд.

Суд зазначив, що згідно зі статтями 1, 5, 6 Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII примусове виконання судових рішень здійснюють органи державної виконавчої служби або приватні виконавці, тоді як Національний банк України не є органом примусового виконання. Водночас НБУ як банк, що обслуговує рахунки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до пунктів 15, 16 частини першої статті 42 Закону України «Про Національний банк України», має повноваження здійснювати безспірне списання коштів за рішенням суду.

Також, Суд врахував висновки Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, викладені у постанові від 2 березня 2026 року у справі № 757/34767/23, згідно з якими вимога державного виконавця про списання коштів з рахунку Фонду на виконання судового рішення є обов’язковою для НБУ, а повернення платіжної інструкції без виконання з посиланням на статтю 20 Закону № 4452-VI є неправомірним.

Крім того, Верховний Суд наголосив, що вимоги про відшкодування майнової чи моральної шкоди, завданої діями або бездіяльністю НБУ під час виконання судового рішення, не підлягають розгляду в порядку судового контролю за виконанням судових рішень. Це пов’язано з тим, що відповідно до статті 6 Закону № 1404-VIII НБУ не є органом примусового виконання, а процедура, передбачена статтею 447 ЦПК України, застосовується лише до рішень, дій чи бездіяльності державних або приватних виконавців.

Щодо вимог про компенсацію моральної шкоди суд зазначив, що відповідно до статей 11, 23 Цивільного кодексу України право на її відшкодування виникає за наявності моральної шкоди, протиправної поведінки, причинного зв’язку та вини особи, яка її завдала. Розмір компенсації визначається судом із урахуванням характеру правопорушення, глибини моральних страждань, а також вимог розумності й справедливості. Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували статтю 20 Закону № 4452-VI, помилково вважаючи, що вона забороняє виконання судового рішення про стягнення судових витрат із Фонду. Також помилковим був їхній висновок про необхідність оскарження дій НБУ в порядку судового контролю за виконанням судових рішень.

Верховний Суд роз’яснив, що протиправними діями НБУ позивачу було завдано моральної шкоди, однак заявлений розмір компенсації у 1 млн грн не був належним чином обґрунтований, Верховний Суд, керуючись вимогами розумності та справедливості, визначив розмір компенсації на рівні 1 200 грн, тобто у сумі невиконаного судового стягнення.

У результаті Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, ухвалив нове рішення та стягнув з Національного банку України на користь позивача 1 200 грн компенсації моральної шкоди, в іншій частині позову відмовив.

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