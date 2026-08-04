Як змінилися зарплати в судовій системі за шість місяців 2026 року – аналіз

Найбільше зростання за пів року зафіксовано у Верховному Суді: середня зарплата працівників апарату зросла з 50 тисяч грн у січні до 78,26 тисяч грн у червні, а суддів з 307,31 тисяч грн у січні до 446,72 тисяч грн.

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Середній розмір нарахованої заробітної плати у центральних органах судової влади поступово зростав протягом першого півріччя 2026 року.

Якщо порівнювати показники за перші шість місяців 2026 року, середня суддівська винагорода зростала у більшості органів. Зокрема, у Верховному Суді вона збільшилася з 307,31 тис. грн у січні до 446,72 тис. грн у червні, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів — з 278,48 тис. грн до 301,38 тис. грн, а у Вищій раді правосуддя — з 315,01 тис. грн до 319,07 тис. грн.

Загалом середня зарплата працівників апаратів органів судової влади центрального рівня у червні становила 71,46 тис. грн. Для порівняння, у січні цей показник становив 49,49 тис. грн.

Динаміка середньої зарплати працівників апаратів судової влади за шість місяців 2026 року:

січень— 49,49 тис. грн ;

; лютий — 54,29 тис. грн;

березень — 56,26 тис. грн;

квітень — 62,05 тис. грн;

травень — 61,65 тис. грн;

червень — 71,46 тис. грн.

Найбільше зростання за пів року зафіксовано у Верховному Суді: середня зарплата працівників апарату зросла з 50 тис. грн у січні до 78,26 тис. грн у червні.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України показник змінився з 56,15 тис. грн у січні до 75,63 тис. грн у червні.

У Вищій раді правосуддя середня зарплата зросла з 51,01 тис. грн до 68,87 тис. грн, у Вищому антикорупційному суді — з 53,26 тис. грн до 68,58 тис. грн.

Інші органи:

Державна судова адміністрація України: з 47,93 тис. грн у січні до 67,51 тис. грн у червні;

у січні до у червні; Конституційний Суд України: з 44,11 тис. грн до 58,64 тис. грн ;

до ; Національна школа суддів України: з 40,83 тис. грн до 57,75 тис. грн ;

до ; Служба судової охорони: з 42,58 тис. грн до 52,11 тис. грн.

Обласний рівень

Середня зарплата працівників Державної судової адміністрації України зросла протягом першого півріччя 2026 року з 31,37 тис. грн до 37,28 тис. грн.

Динаміка середньої нарахованої зарплати:

січень 2026 року — 31,37 тис. грн ;

; лютий — 34,76 тис. грн;

березень — 36,22 тис. грн;

квітень — 39,82 тис. грн;

травень — 39,36 тис. грн;

червень — 42,11 тис. грн.

Таким чином, за шість місяців 2026 року середня зарплата працівників ДСА на обласному рівні зросла на 10,74 тис. грн, або приблизно 34% — із 31,37 тис. грн у січні до 42,11 тис. грн у червні.

Районний рівень

За шість місяців 2026 року середня зарплата працівників районного рівня ДСА зросла з 21,84 тис. грн до 28,67 тис. грн, тобто на 6,83 тис. грн, або приблизно 31,3%.

Найбільше зростання відбулося у червні — тоді середній показник підвищився одразу на 2,93 тис. грн порівняно з травнем.

Динаміка середньої нарахованої зарплати:

січень 2026 року — 21,84 тис. грн ;

; лютий — 23,24 тис. грн (+1,40 тис. грн);

березень — 23,88 тис. грн (+2,04 тис. грн до січня);

квітень — 24,12 тис. грн (+2,28 тис. грн);

травень — 25,74 тис. грн (+3,90 тис. грн);

червень — 28,67 тис. грн (+6,83 тис. грн).

Окремо Мінфін оприлюднив показники щодо суддівської винагороди

Динаміка середньої нарахованої суддівської винагороди:

Верховний Суд

січень — 307,31 тис. грн

червень — 446,72 тис. грн

зростання: +139,41 тис. грн або +45,4%

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

січень — 278,48 тис. грн

червень — 301,38 тис. грн

зростання: +22,90 тис. грн або +8,2%

Вища рада правосуддя

січень — 315,01 тис. грн

червень — 319,07 тис. грн

зростання: +4,06 тис. грн або +1,3%

Вищий антикорупційний суд

січень — 193,31 тис. грн

червень — 197,81 тис. грн

зростання: +4,50 тис. грн або +2,3%

Державна судова адміністрація України

січень — 117,92 тис. грн

червень — 144,43 тис. грн

зростання: +26,51 тис. грн або +22,5%

Конституційний Суд України

січень — 345,34 тис. грн

червень — 375,28 тис. грн

зростання: +29,94 тис. грн або +8,7%

Загалом середній показник суддівської винагороди у зазначених органах зріс із 126,13 тис. грн у січні до 155,98 тис. грн у червні 2026 року. Тобто за шість місяців збільшення становило 29,85 тис. грн, або приблизно 23,7%.

Найбільше зростання у грошовому вираженні зафіксовано у Верховному Суді — майже на 140 тис. грн, а найбільший показник у червні мав також Верховний Суд — 446,72 тис. грн.

Усього в органах судової влади центрального рівня у червні зарплату було нараховано 2457 працівникам.

Середня заробітна плата працівників апаратів органів судової влади центрального рівня у червні 2026 року становила 71,46 тис. грн.

Найвищий середній показник серед установ судової влади за червень зафіксовано у Вищому суді з питань інтелектуальної власності — 102,1 тис. грн для працівників, яким нараховувалася зарплата. Слід зазначити, що там числиться лише один посадовець.

Зокрема, середні показники зарплат працівників апаратів становили:

Верховний Суд — 78,26 тис. грн ;

; Вища кваліфікаційна комісія суддів України — 75,63 тис. грн ;

; Вища рада правосуддя — 68,87 тис. грн ;

; Вищий антикорупційний суд — 68,58 тис. грн ;

; Державна судова адміністрація України — 67,51 тис. грн ;

; Конституційний Суд України — 58,64 тис. грн ;

; Національна школа суддів України — 57,75 тис. грн ;

; Служба судової охорони — 52,11 тис. грн.

Середньомісячний розмір заробітної плати включає всі виплати відповідно до законодавства — посадовий оклад, варіативну частину (премії), гарантійні та компенсаційні виплати, а також перерахунки за попередні періоди.

Також зазначимо, що Мінфін пояснив, чому новий порядок розрахунку суддівських окладів не запрацює у 2026 році. Зокрема, 25 червня набрав чинності Закон № 4905-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків суддів». Статтю 135 Закону доповнено нормою: базовий розмір посадового окладу судді відтепер може визначатися виключно на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом про Державний бюджет на відповідний рік.

У відповіді Мінфін зазначив, що застосування нової редакції статті 135 потребує у 2026 році додаткових видатків державного бюджету орієнтовно в сумі 2,7 млрд гривень.

Таким чином Міністерство звертає увагу на те, що зміна складових суддівської винагороди автоматично спричинить потребу в додаткових коштах на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці.

З огляду на зазначене, Міністерство фінансів вказало, що розгляне можливість забезпечення реалізації положень частини третьої статті 135 Закону про судоустрій під час формування показників проєкту Державного бюджету України на 2027 рік.

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