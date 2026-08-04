За рекламу дипломних робіт каратимуть: які нові правила набрали чинності

Відтепер рекламувати написання дипломних та курсових робіт, а також послуги з продажу чи привласнення авторства офіційно заборонено законом.

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31 липня 2026 року набрали чинності зміни до Закону України «Про рекламу», якими держава фактично поставила крапку на публічному просуванні послуг із написання студентських та наукових робіт «під ключ». Нововведення пов’язані із реалізацією Закону України «Про академічну доброчесність» і спрямовані на боротьбу з академічним шахрайством.

Відтепер незаконною є не лише реклама написання дипломних чи курсових робіт, а й будь-яке рекламування послуг, які сприяють порушенню принципів академічної доброчесності.

Що саме заборонили

Зміни внесено до статті 8 Закону України «Про рекламу», яка визначає перелік реклами, що забороняється. Таким чином законодавець уперше прямо пов’язав рекламне законодавство із захистом академічної доброчесності.

Нові норми стосуються будь-яких рекламних повідомлень, незалежно від способу їх поширення – на сайтах, у соціальних мережах, месенджерах, друкованих виданнях, зовнішній рекламі чи через рекламні платформи. Під заборону потрапило рекламування послуг із:

написання дипломних, курсових, магістерських робіт

підготовки дисертацій

створення рефератів, есе, контрольних робіт

виконання лабораторних, практичних та інших навчальних завдань

написання наукових статей

виготовлення будь-яких частин академічних творів

продажу вже готових академічних робіт

передачі авторства іншій особі

інших послуг, що прямо або опосередковано сприяють порушенню академічної доброчесності.

Фактично під заборону потрапляє будь-яке рекламне повідомлення, яке пропонує здобувачу освіти отримати академічний результат без самостійного виконання роботи.

Нові вимоги стосуються не лише традиційної реклами. Під заборону підпадає розміщення таких оголошень: на вебсайтах, у соціальних мережах, через контекстну рекламу, у месенджерах, на онлайн-платформах, у друкованих медіа, у зовнішній рекламі, в інших рекламних каналах.

Тобто рекламувати написання дипломів чи продаж готових наукових робіт більше не можна незалежно від способу поширення реклами.

При цьому Закон не забороняє легальні освітні послуги. Зокрема, як і раніше, можуть рекламуватися: репетиторські послуги, консультації з підготовки робіт, мовне або літературне редагування, допомога з оформленням відповідно до вимог закладу освіти, освітні курси, навчальні матеріали та тренінги.

Ключова відмінність полягає у тому, що така допомога не повинна підміняти самостійну роботу здобувача освіти та призводити до порушення принципів академічної доброчесності. Саме на це звертає увагу Закон України «Про академічну доброчесність», який встановлює обов’язок автора самостійно виконувати академічні роботи та належним чином посилатися на використані джерела.

Що загрожує за рекламу написання дипломних робіт

Запровадження нової заборони означає, що компанії, сайти та рекламні платформи більше не можуть легально просувати послуги з написання академічних робіт.

За порушення нової заборони окремий розмір штрафу законом не встановлено. Контроль за дотриманням вимог здійснюють уповноважені державні органи, які можуть вимагати припинення розповсюдження незаконної реклами та застосовувати фінансові санкції у випадках, передбачених законом.

До рекламодавців і розповсюджувачів застосовуватимуться загальні санкції, передбачені статтею 27 Закону України «Про рекламу»: штраф у п’ятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами, повторне вчинення перелічених порушень протягом року тягне за собою накладення штрафу у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі, а якщо її вартість визначити неможливо – до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окремо варто враховувати, що відповідальність нестимуть не лише особи, які виконують академічні роботи на замовлення, а й ті, хто рекламує такі послуги.

Автори змін наголошували, що ринок написання дипломних, курсових та дисертаційних робіт фактично перетворився на окремий бізнес, який підриває довіру до української освіти та науки. Саме тому законодавець вирішив боротися не лише з самим явищем, а й із його популяризацією.

Фактично з 31 липня будь-які оголошення на кшталт «Напишемо диплом за три дні», «Курсова під ключ», «Дисертація на замовлення», «Купити дипломну роботу» стали незаконними. При цьому реклама репетиторства, навчальних курсів, наукового консультування чи редакторської допомоги залишається дозволеною, якщо такі послуги не передбачають виконання академічної роботи замість здобувача освіти.

Таким чином Україна вперше законодавчо заборонила не лише саме порушення академічної доброчесності, а й рекламу бізнесу, який на таких порушеннях заробляє.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила Закон «Про академічну доброчесність» (законопроєкт №10392).

У Міністерстві освіти і науки тоді зазначали, що документ формує єдині комплексні законодавчі межі академічної доброчесності в системі освіти і науки – від загальної середньої та вищої освіти до наукової діяльності, наукових досліджень, експертизи, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

Закон визначає цінності, принципи та правила академічної доброчесності, встановлює види порушень, процедури їх розгляду, механізми реагування та санкції, а також чітко розмежовує відповідальність осіб та інституцій.

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