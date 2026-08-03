Вагітній під вартою не дозволили побачення з батьком дитини та його присутність на пологах: що сказав ЄСПЛ

ЄСПЛ визнав, що повна заборона побачень вагітної ув'язненої з біологічним батьком її майбутньої дитини без належної оцінки конкретних обставин справи порушує право на повагу до приватного і сімейного життя.

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Європейський суд з прав людини 23 липня 2026 року ухвалив рішення у справі A.G. v. Switzerland (заява № 15345/20), у якому дослідив питання відповідності статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відмови дозволити вагітній особі, яка перебувала під вартою, побачення з її партнером — біологічним батьком майбутньої дитини — та його присутність під час пологів.

Рішення має важливе значення для практики застосування статті 8 Конвенції щодо осіб, які перебувають під вартою.

Обставини справи

Заявницю, громадянку Іспанії, у грудні 2019 року було поміщено під варту у Швейцарії за підозрою у вчиненні злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків. На момент затримання вона перебувала на пізньому терміні вагітності, а народження дитини очікувалося наприкінці березня 2020 року.

Під час перебування під вартою заявниця неодноразово просила дозволити її співмешканцю, якого вона називала біологічним батьком майбутньої дитини, телефонні розмови, побачення та можливість бути присутнім під час пологів. Органи прокуратури відмовили, посилаючись на ризик змови між ними та необхідність забезпечення належного розслідування.

Апеляційні інстанції підтримали ці рішення. Федеральний суд Швейцарії визнав непропорційною повну заборону будь-яких контактів і дозволив один контрольований телефонний дзвінок, який підлягав запису та нагляду, однак залишив чинною заборону на побачення та присутність партнера під час пологів.

1 квітня 2020 року заявниця народила дитину без присутності її партнера.

У Страсбурзі заявниця стверджувала, що такі обмеження непропорційно втрутилися у її право на повагу до приватного та сімейного життя. Швейцарський уряд наполягав, що втручання було виправданим необхідністю запобігти змові та забезпечити ефективність кримінального розслідування.

Позиція ЄСПЛ

ЄСПЛ насамперед зазначив, що відмова дозволити партнеру заявниці відвідувати її у місці тримання під вартою становила втручання у право на повагу до сімейного життя, оскільки між ними існували реальні сімейні відносини: вони проживали разом до арешту заявниці та очікували народження спільної дитини.

Суд також наголосив, що відмова допустити батька майбутньої дитини до пологів стосувалася одночасно права заявниці на повагу як до приватного, так і до сімейного життя.

ЄСПЛ зазначив, що будь-яке законне тримання під вартою за своєю природою обмежує приватне та сімейне життя особи, однак адміністрація пенітенціарної установи повинна дозволяти або, за необхідності, сприяти підтриманню контактів ув’язненого з найближчими членами сім’ї. Водночас окремі заходи контролю за такими контактами можуть бути необхідними та самі по собі не суперечать Конвенції.

Суд наголосив, що під час досудового тримання під вартою інтерес забезпечення ефективного розслідування, зокрема запобігання змові, безумовно може виправдовувати певні обмеження. Разом із тим стаття 8 Конвенції може покладати на державу обов’язок забезпечити спеціальні заходи, які дозволяють певні побачення, наприклад під наглядом працівників пенітенціарної установи, якщо це не ставить під загрозу проведення розслідування.

ЄСПЛ зазначив, що принцип пропорційності вимагав від національних органів провести реальне зважування всіх інтересів, врахувавши цілі тримання під вартою, ризик змови, тривалість ізоляції та особисту ситуацію заявниці.

Суд наголосив, що національні органи фактично поставили ризик змови над усіма іншими чинниками та не врахували страждання, яких могла зазнати молода вагітна жінка, яка перебувала під вартою на пізньому терміні вагітності та була повністю позбавлена можливості бачитися з партнером. ЄСПЛ окремо підкреслив, що міжнародні рекомендації щодо поводження з вагітними жінками під вартою вимагають від держав проявляти до таких ситуацій особливу увагу.

Суд також звернув увагу, що хоча уряд називав тримісячну заборону побачень нетривалою, цей строк необхідно оцінювати з урахуванням конкретних обставин справи. З огляду на пізній термін вагітності заявниці, наближення пологів та її особливу вразливість три з половиною місяці становили значний період.

Стосовно відмови дозволити партнеру бути присутнім під час народження дитини Суд наголосив, що народження дитини є унікальним і надзвичайно делікатним моментом у житті жінки. Водночас національні суди взагалі не навели окремого обґрунтування, чому саме ця заборона була необхідною. Через відсутність належної мотивації вони не довели, що відповідне обмеження ґрунтувалося на нагальній суспільній потребі.

ЄСПЛ також зазначив, що компетентні органи не дослідили можливість застосування менш суворого заходу. Законодавство Швейцарії прямо передбачало можливість проведення побачень під наглядом, однак така альтернатива навіть не розглядалася. Водночас Федеральний суд дозволив контрольовану телефонну розмову між заявницею та її партнером, що, на думку ЄСПЛ, свідчило про певну суперечність у підході національних органів.

Суд наголосив, що не вбачає логіки в дозволі контрольованої телефонної розмови при одночасній категоричній відмові у проведенні побачення під наглядом у місці тримання під вартою. Крім того, національні органи не довели, що організація такого побачення була б складною, небезпечною чи надмірно обтяжливою.

Підсумовуючи, ЄСПЛ зазначив, що хоча законодавство та практика Федерального суду вимагали врахування всіх релевантних обставин і забезпечення справедливого балансу між приватними та публічними інтересами, у справі заявниці цього зроблено не було. Національні органи не врахували її особливу ситуацію як вагітної жінки та не перевірили можливість застосування менш обмежувальних заходів, які могли б забезпечити інтереси кримінального провадження з меншим втручанням у права, гарантовані статтею 8 Конвенції.

Порушення Конвенції

ЄСПЛ одноголосно визнав заяву прийнятною та встановив порушення статті 8 Конвенції. Суд дійшов висновку, що повна заборона побачень заявниці з біологічним батьком її майбутньої дитини та відсутність належного обґрунтування відмови дозволити його присутність під час пологів не були необхідними у демократичному суспільстві.

Суд також присудив заявниці 1 730 євро відшкодування моральної шкоди та 4 000 євро компенсації судових витрат. Це рішення ще раз підтверджує, що навіть у кримінальному провадженні держава зобов’язана здійснювати індивідуальну оцінку кожної ситуації, забезпечувати справедливий баланс між інтересами розслідування та фундаментальними правами людини і, за можливості, застосовувати менш обмежувальні заходи.

Читайте також про інший кейс, який аналізувала «Судова-юридична газета», у якому ЄСПЛ визнав законною примусову госпіталізацію вагітної до лікарні під конвоєм, попри її бажання народжувати дома.

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