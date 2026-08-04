Спадкоємці не отримають середній заробіток за затримку розрахунку, якщо його не присудили працівнику за життя: Верховний Суд

ВС підтвердив, що право на стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні не переходить до спадкоємців, якщо така виплата не була нарахована або присуджена працівникові за життя.

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Питання спадкування окремих трудових виплат після смерті працівника залишається дискусійним у судовій практиці, оскільки потребує розмежування виплат, які входять до складу спадщини, та прав, нерозривно пов’язаних з особою працівника.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від 22 липня 2026 року у справі № 754/13965/23 підтвердив, що суми середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, компенсації за невикористану відпустку та компенсації за втрату частини заробітної плати не входять до складу спадщини, якщо вони не були нараховані чи присуджені спадкодавцю за його життя.

Обставини справи

Колишні працівники ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм», а також спадкоємці двох померлих працівників звернулися до суду з позовом про стягнення компенсації за невикористані відпустки, компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні та моральної шкоди.

Позивачі зазначали, що після звільнення у 2018 році підприємство не здійснило повного розрахунку, а частину заборгованості із заробітної плати виплатило лише у лютому 2023 року. На підтвердження права на компенсацію за невикористані відпустки вони посилалися на довідку підприємства про кількість невикористаних днів відпустки.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов лише частково, стягнувши на користь трьох працівників середній заробіток за затримку розрахунку в межах шести місяців. У решті вимог, зокрема щодо спадкоємців, компенсації за невикористані відпустки, компенсації втрати частини заробітної плати та моральної шкоди, було відмовлено.

Представник позивачів подав касаційну скаргу, в якій просив скасувати судові рішення в частині відмови в задоволенні вимог. Зокрема, він наполягав, що право на стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку, компенсації за невикористані дні відпустки та компенсації за втрату частини заробітної плати входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався спадкодавець за життя до суду, оскільки ці суми є майновими правами, прямо не виключеними зі спадщини статтею 1219 ЦК України.

Також заявник посилався на неправильне застосування судами статті 117 КЗпП України в редакції, чинній на момент звернення до суду, а не на момент виникнення спірних правовідносин, та на те, що суди безпідставно відхилили довідку про невикористані відпустки, якій вже надавалася оцінка в іншій справі.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд насамперед звернув увагу на правила спадкування майнових прав.

ВС вказав, що до складу спадщини входить те майно, у тому числі грошові кошти, яке належало померлому або на отримання якого він мав право. Водночас існують спадкові права, перехід яких може бути обмежений прямою вказівкою закону.

Суд зазначив, що слід розрізняти право на стягнення середнього заробітку та вже стягнуті, але не отримані спадкодавцем суми. Право на отримання середнього заробітку, який не був нарахований чи присуджений спадкодавцеві за життя, не входить до складу спадщини.

ВС зазначив, що стягнення з роботодавця середнього заробітку за час затримки до повного розрахунку за своєю правовою природою є спеціальним видом відповідальності роботодавця, однак не є основною чи додатковою заробітною платою, а також не є заохочувальною чи компенсаційною виплатою у розумінні статті 2 Закону України «Про оплату праці» та не належить до передбачених законодавством соціальних виплат у розумінні статті 1227 ЦК України.

Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій правильно встановили відсутність правових підстав, зокрема судових рішень чи інших документів, на підставі яких працівникам на момент смерті належали компенсація за невикористану відпустку, компенсація за втрату частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати та середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні, а також правильно врахували, що ці правовідносини не допускають правонаступництва.

Щодо вимог про компенсацію за невикористані відпустки Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій про недоведеність заявлених вимог.

Суд зазначив, що позивачі обґрунтовували свої вимоги довідкою від 2 лютого 2018 року, тоді як відповідач ставив під сумнів її достовірність, посилаючись на відсутність первинних кадрових документів.

ВС нагадав, що у трудових спорах обов’язок доказування відсутності заборгованості перед працівником покладається на роботодавця. Водночас у цій справі суди встановили, що матеріали справи не містять оригіналу довідки, а її копія не містить штампів, печатки підприємства чи будь-яких відомостей про її реєстрацію або погодження керівником. За таких обставин підстав для переоцінки доказів суд касаційної інстанції не має.

Щодо вимоги про компенсацію за втрату частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати Верховний Суд також погодився з відмовою судів попередніх інстанцій.

Суд зазначив, що позивачі, будучи стягувачами у виконавчому провадженні, мали можливість отримати відповідні докази, проте, звертаючись до суду, таких доказів не надали, а розрахунок здійснили виходячи із загальних сум, не обмежившись сумами заробітної плати. Водночас і відповідач не надав доказів на спростування цих вимог.

За таких обставин суд був позбавлений можливості правильно визначити вид і розмір несвоєчасно виплаченого доходу, а також тривалість затримки його виплати, а отже позивачі фактично не виконали обов’язок щодо обґрунтування своїх вимог, передбачений статтею 81 ЦПК України.

Стосовно вимог про середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні Верховний Суд також погодився із застосуванням нової редакції статті 117 КЗпП України.

Законом № 2352-ІХ, який набрав чинності з 19 липня 2022 року, статтю 117 КЗпП України викладено в такій редакції: «У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за шість місяців.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум роботодавець повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування у разі, якщо спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору, але не більш як за період, встановлений частиною першою цієї статті».

Суд зазначив, що до триваючих правовідносин після набрання чинності Законом № 2352-ІХ застосовуються положення статті 117 КЗпП України у новій редакції, а нарахування середнього заробітку після 19 липня 2022 року обмежується шістьма місяцями.

Стосовно вимог про відшкодування моральної шкоди на користь працівників Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій про відсутність підстав для їх задоволення. Суд зазначив, що позивачі не надали належних, достатніх, достовірних і допустимих доказів на підтвердження заподіяння їм моральної шкоди, а також не довели причинно-наслідкового зв’язку між неправомірними діями відповідача і заподіяною шкодою.

При цьому ВС врахував, що рішенням у справі № 755/5938/20 на користь тих самих позивачів уже було стягнуто відшкодування моральної шкоди за затримку розрахунку при звільненні, а звернення до суду з новим позовом відбулося вже після того, як заборгованість перед позивачами була погашена.

Таким чином, Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін. Суд підтвердив, що право на стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, компенсації за невикористану відпустку та компенсації втрати частини заробітної плати не переходить до спадкоємців, якщо такі виплати не були нараховані або присуджені працівникові за життя.

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