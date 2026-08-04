ЄСПЛ відхилив заяву українця, який вимагав компенсацію після закриття адмінсправи, оскільки такого права не передбачало законодавство

Складання адмінпротоколу не доводить моральної шкоди: коли виникає право на компенсацію — роз’яснення ЄСПЛ та Великої Палати.

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Незаконне притягнення до адміністративної відповідальності може стати підставою для відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Водночас таке право виникає не в кожному випадку після закриття справи, а лише за наявності підстав, визначених законодавством. Саме на це звернув увагу Європейський суд з прав людини у справі «GYRYA

against Ukraine».

Як відомо з матеріалів справи, 19 червня 2006 року Сватівський районний суд Луганської області закрив провадження щодо заявника за обвинуваченням у дрібному хуліганстві через відсутність доказів правопорушення. Після цього, 6 листопада 2007 року, чоловік звернувся до того ж суду з клопотанням про компенсацію у зв’язку із припиненням провадження. Водночас у клопотанні не було зазначено відповідача, а сам документ не був оформлений як позов.

Підставою для відмови стала стаття 296 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка на той час передбачала компенсацію лише у випадках незаконного застосування адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або громадських робіт.

ЄСПЛ нагадав, що для застосування статті 6 Конвенції у її цивільному аспекті має існувати спір щодо права, яке хоча б на спірних підставах визнається національним законодавством. Суд підкреслив, що не може створювати матеріальне право, якщо воно не передбачене законодавством відповідної держави. У цій справі Суд встановив, що національне законодавство не визнавало права заявника на компенсацію після закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, за винятком випадків, коли особу було незаконно піддано адміністративному стягненню у вигляді адміністративного арешту або громадських робіт. Оскільки до заявника такі стягнення не застосовувалися, він не міг стверджувати, що мав право на компенсацію відповідно до українського законодавства.

За таких обставин ЄСПЛ дійшов висновку, що стаття 6 Конвенції у цивільному аспекті також не застосовується до цієї справи. Відтак ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною як несумісну з положеннями Конвенції.

У яких випадках можна отримати компенсацію за притягло адмінвідповідальності

Водночас рішення ЄСПЛ не означає, що в Україні неможливо отримати компенсацію за незаконне притягнення до адміністративної відповідальності. Таке право існує, однак залежить від підстав притягнення, виду адміністративного стягнення та порядку, в якому його було скасовано.

Стаття 56 Конституції України гарантує право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади та їх посадових осіб. Загальні підстави відповідальності держави також передбачені статтями 1173, 1174 та 1176 Цивільного кодексу України. Проте порядок отримання компенсації залежить від конкретних обставин справи та не є однаковим для всіх випадків.

Так, спеціальний Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» передбачає компенсацію, зокрема, у разі незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту, виправних робіт або штрафу. Однак для цього недостатньо самого факту складення протоколу чи закриття справи. Як правило, необхідно, щоб рішення про притягнення до адміністративної відповідальності було визнане незаконним і скасоване у встановленому законом порядку.

Саме на цю обставину звернув увагу і ЄСПЛ, адміністративне провадження про дрібне хуліганство було закрито ще до накладення адміністративного стягнення.

Крім того, на момент розгляду справи українське законодавство не передбачало для нього самостійного права вимагати компенсацію лише через факт закриття адміністративного провадження. Тому ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною.

З чого виходить національні суди у справах про відшкодування моральної шкоди

У практиці Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду тривалий час існував підхід, за яким задоволення позовів про відшкодування моральної шкоди ґрунтувалося на тому, що сам факт складення патрульним поліцейським протоколу про адміністративне правопорушення, якщо згодом провадження було закрито через відсутність складу правопорушення, є достатньою підставою для компенсації. Такий підхід сформувався з урахуванням висновків Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, викладених у постанові від 10 жовтня 2019 року у справі № 569/1799/16.

У цій постанові Об’єднана палата дійшла висновку, що сам факт складення протоколу є підставою для відшкодування моральної шкоди незалежно від того, з яких саме підстав суд закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення та чи оцінювалася під час його розгляду законність протоколу і дій посадової особи, яка його склала.

Водночас у подальшій практиці Верховного Суду з’явився інший підхід. Так, у постанові від 21 жовтня 2020 року у справі № 312/262/18 Касаційний цивільний суд зазначив, що складання протоколу про адміністративне правопорушення саме по собі не є притягненням особи до адміністративної відповідальності. Відповідно до статей 283 і 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення питання про притягнення особи до відповідальності вирішує виключно суд. Тому за відсутності належних доказів незаконності дій відповідачів та за відсутності накладеного адміністративного стягнення підстав для відшкодування моральної шкоди немає.

Аналогічний підхід Касаційний цивільний суд застосував і в інших справах, вказавши, що вимоги про відшкодування шкоди, завданої діями працівників патрульної поліції, мають розглядатися за загальними правилами, визначеними статтями 1173 та 1174 Цивільного кодексу України.

Таким чином, у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним притягненням до адміністративної відповідальності, позивач повинен довести не лише протиправність дій органу влади, а й сам факт заподіяння моральної шкоди, причинно-наслідковий зв’язок між такими діями та шкодою, а також обґрунтувати заявлений розмір відшкодування.

Сам факт складання протоколу або закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення не є безумовною підставою для задоволення позову.

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