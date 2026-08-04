Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 31 липня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 29 липня 2026 року №979, якою внесено зміни до постанов Уряду від 24 січня 2020 року №29 та від 7 червня 2024 року №673. Документ розширює державну програму підтримки енергетичної автономії домогосподарств.

Відтепер державна допомога поширюється не лише на придбання обладнання для резервного електроживлення, а й на встановлення автономних систем теплопостачання.

Також у новій редакції викладено Порядок надання фінансової державної підтримки фізичним особам для впровадження у власних домогосподарствах систем автономного та резервного електро- і теплопостачання. Згідно з новою редакцією пункту 1 Порядку, державна підтримка надаватиметься громадянам шляхом: здешевлення вартості кредитів або погашення частини основної суми кредитної заборгованості.

Кошти можна буде використати на придбання та встановлення обладнання автономного і резервного електро- та теплопостачання у власному домогосподарстві.

Яке обладнання тепер можна придбати за програмою

Постанова №979 розширила перелік обладнання, на яке фізичні особи можуть отримати державну фінансову підтримку. Якщо раніше програма стосувалася переважно систем резервного електроживлення, то тепер вона охоплює також автономне теплопостачання приватних будинків. Відповідно до нової редакції пункту 1 Порядку, до систем автономного та резервного електро- і теплопостачання належать: генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, дизельні, бензинові, газові та двопаливні генератори, обладнання резервного та автономного електроживлення, обладнання резервного та автономного теплопостачання.

Для електропостачання державна підтримка поширюється на придбання та встановлення: фотоелектричних модулів, вітрових електроустановок потужністю від 1 до 10 кВт, гібридних інверторів, систем накопичення електроенергії, генераторів. Водночас вперше до програми включено обладнання для автономного теплопостачання. Для цього визначено два окремі технічні пакети.

Пакет H передбачає встановлення: сертифікованої побутової твердопаливної печі або печі-каміна, димоходу, супутніх матеріалів і робіт, необхідних для безпечної експлуатації обладнання. Пакет H+ охоплює більш комплексне рішення, до якого, крім печі чи каміна, входять: димохід, система вентиляції та відведення продуктів згоряння, протипожежні елементи, теплоізоляційні матеріали, монтажні роботи.

Таким чином, державна підтримка тепер може бути використана не лише для забезпечення будинку резервним електроживленням, а й для створення автономного джерела тепла на випадок тривалих відключень електроенергії або газу.

Скільки компенсує держава та хто може скористатися програмою

Оновлена програма передбачає різний розмір державної підтримки залежно від обраного технічного рішення. Зокрема, компенсація частини основної суми кредиту становить:

10% – для пакета H (базове автономне теплопостачання);

20% – для пакета H+ (комплексне автономне теплопостачання);

20% – для пакета G (генератор);

25% – для пакета GB (гібридна система електропостачання);

30% – для пакета SGB (гібридна система разом із генератором).

При цьому держава компенсує частину кредиту лише один раз – одній фізичній особі за одним кредитним договором. Програма поширюється на власників приватних будинків, площа яких не перевищує 300 квадратних метрів.

Для систем резервного електроживлення також встановлено окрему вимогу: домогосподарство повинно мати один особовий рахунок побутового споживача електроенергії. Крім того, постановою збільшено максимально допустимий розмір кредиту. Відповідно до нової редакції пункту 8 Порядку, він становить: до 250 тис. грн – для придбання та встановлення обладнання автономного теплопостачання за пакетом H; до 480 тис. грн – для придбання обладнання резервного та автономного електроживлення, а також комплексного теплопостачання за пакетом H+. Мінімальна сума кредиту, як і раніше, складає 10 тис. гривень.

Обов’язки, покладені на власників будинків

Після отримання кредиту власник будинку повинен протягом 180 календарних днів подати уповноваженому банку:

копії документів, що підтверджують придбання та/або встановлення обладнання, визначеного цим Порядком (копії рахунка-фактури, акта виконаних робіт або аналогічних документів);

фотографію встановленого обладнання із зафіксованими географічними координатами, надіслану засобами електронних комунікацій;

для обладнання резервного та автономного теплопостачання – додатково акт виконаних робіт або інший документ, що підтверджує встановлення такого обладнання, облаштування димоходу, вентиляції та протипожежних елементів, а також відповідність виконаних робіт вимогам безпечної експлуатації.

Також потрібно буде один раз на 6 місяців протягом строку кредитного договору надсилати до уповноваженого банку фотографію встановленого обладнання із зафіксованими географічними координатами.

Постанова №979 набрала чинності 31 липня 2026 року та суттєво розширила можливості державної підтримки для власників приватних будинків, які прагнуть забезпечити автономне електро- та теплопостачання своїх домогосподарств. Це має сприяти підвищенню енергетичної стійкості населення напередодні нового опалювального сезону.

Нагадаємо, що Програма енергопідтримки домогосподарств діє з липня 2024 року. За інформацією Національної установи розвитку, станом на 24 липня 2026 року за напрямом резервного та автономного електроживлення 6 банківських установ уклали з фізичними особами 7 486 кредитних договорів на суму близько 2,64 млрд грн.

Орієнтовний обсяг фінансування розширеної програми у 2026 році становитиме близько 801,5 млн грн у межах ресурсів НУР. Підтримка надається без додаткових видатків із державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.